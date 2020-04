L’amour est dans le pré: ça passe ou ça casse!

Rien de mieux qu’un premier voyage à deux pour mettre un nouveau couple à l’épreuve. Alors qu’on croyait que ceux formés par L’amour est dans le pré cette saison-ci filaient le parfait bonheur au Mexique, on sera témoin d’un triste revirement de situation dans l’épisode de jeudi soir.

V télé diffuse jeudi soir l’avant-dernier épisode de sa huitième saison. C’est au cours de cette émission que l’aventure s’achève pour les cinq agriculteurs et leurs prétendantes, alors qu’on verra la seconde partie de leur voyage au chaud.

On dit souvent que c’est lors d’un premier voyage en couple que ça passe ou ça casse. Une prétendante de la téléréalité l’apprendra jeudi soir à ses dépens, alors que son soupirant a choisi de ne pas attendre le retour pour lui avouer que ses sentiments n’évoluaient pas comme il le souhaitait. À voir sa réaction, elle ne s’y attendait visiblement pas.

Qui n’est pas revenu du Mexique avec un amoureux à son bras ? Après une saison marquée par la controverse à son égard, Hugues semble vouloir couler des jours heureux avec Maryska.

Grand coup de cœur de cette saison-ci, l’agriculteur de 57 ans, Nicolas, se montrera toujours aussi émotif et franc avec la pétillante Louise. Les choses semblent aussi bien aller pour Rémy et Ann-Marie, Philippe et Jessica, et Jayson et Andrée-Anne.

Il faut attendre la fin de l’épisode pour savoir qui a joué la carte de l’honnêteté. Mais on vous rassure, on entendra aussi des « je t’aime » au cours de l’émission.

Hugues raconte son retour

La huitième saison, animée une fois de plus de main de maître par une Marie-Ève Janvier humaine et empathique, a encore été un succès. Selon les chiffres fournis par V, l’émission a attiré en moyenne 591 000 téléspectateurs par épisode, en plus de 60 000 visionnements sur le web, pour chaque épisode également.

Une autre émission sera diffusée la semaine prochaine, dans laquelle les agriculteurs se retrouveront au Manoir du Lac William pour faire le point sur leur aventure et parler de leur retour à la réalité.

Il sera intéressant de voir comment Hugues a vécu la diffusion de l’émission. Il été la cible de commentaires enflammés au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs lui ont vivement reproché d’avoir joué sur deux tableaux en même temps avec Chloé et Maryska. Disons que son style de séduction détonnait avec celui de Nicolas.

Marie-Ève Janvier recevra la visite d’un couple de la dernière édition, Julien et Isabelle, ainsi que Chloé et Olivier de la saison 5, quelques semaines avant que passe la cigogne.

► L’amour est dans le pré est diffusé jeudi soir, à 21 h.