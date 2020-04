LEBLEU (SAURIOL), Denise



De Montréal, le 27 mars 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Denise Sauriol, épouse de feu M. René Lebleu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon, Danielle, Chantal et Pierre, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sa belle-soeur Suzanne, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée et il n'y aura pas de service funéraire.173 BOUL. SAINTE-ANNESAINTE-ANNE-DES-PLAINES J0N 1H0Tél. 450 478-1910 / Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.com