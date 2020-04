COVID-19: en route vers un troisième bond de 1000 cas au Canada

Le Canada était en voie, mercredi, d'afficher un nouveau bond d'un millier de cas de COVID-19 pour une troisième journée de suite.

En début d'après-midi, on dénombrait 9477 Canadiens infectés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie au Canada, soit 866 de plus que mardi. De plus, 107 Canadiens ont succombé à des complications liées à la COVID-19.

Une fois de plus, le Québec a contribué au bilan national avec l'ajout de 449 nouveaux patients et de deux décès, pour un total de 4611 cas et 33 morts. Le Québec cumulait 48,7 % des cas au pays en mi-journée.

Le premier ministre François Legault s'est particulièrement inquiété de constater qu'au moins 519 résidences pour aînés et centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) comptent au moins au cas entre leurs murs.

De précédents exemples, comme ceux de la résidence Éva à Lavaltrie (6 morts), du centre de soins de Pinecrest, à Bobcaygeon en Ontario (13 morts) et du centre de soins de Lynn Valley, à North Vancouver (11 morts), rappellent l'importance d'éviter que la maladie se répande au sein d'établissements destinés aux aînés.

Hausse de plus de 20 % en Ontario

De son côté, l'Ontario a annoncé presque autant de nouveaux cas que le Québec, soit 426. Les autorités dénombrent désormais 2392 patients infectés par le coronavirus dans cette province, en hausse de 21,7 % en seulement 24 heures.

Le nombre de décès a aussi continué à grimper pour se chiffrer à 37 dans la province la plus populeuse au pays. Il s'agit du nombre le plus important au pays, même si l'Ontario compte près de deux fois moins de cas de COVID-19 que le Québec.

Nouvelles progressions en Atlantique

Par ailleurs, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé 23 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, pour un total de 175. La très grande majorité de ces infections sont lieux à un seul évènement tenu à la Maison funéraire Caul à la mi-mars.

La Nouvelle-Écosse a aussi enregistré une hausse notable de 26 infections, pour un total de 173.

Atteints du virus au Canada

Québec: 4611

Ontario: 2392

Colombie-Britannique: 1013

Alberta: 754

Saskatchewan: 184

Terre-Neuve-et-Labrador: 152

Nouvelle-Écosse: 173

Manitoba:103

Nouveau-Brunswick: 81

Île-du-Prince-Édouard: 21

Yukon: 5

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au pays: 9477

Décédés du virus au Canada

Ontario: 37

Québec: 33

Colombie-Britannique: 24

Alberta: 9

Saskatchewan: 2

Manitoba: 1

Terre-Neuve-et-Labrador: 1

Total des décès: 107