COVID-19: Sainte-Anne-des-Plaines déploie trois mesures communautaires

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES – Afin de soutenir ses citoyens dans le besoin en ces temps de pandémie, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, a mis en place trois mesures communautaires, dont un service de livraison de nourriture.

La Ville a indiqué mercredi qu’elle souhaite ainsi donner un coup de pouce aux familles démunies, aux personnes âgées de 70 ans et plus qui sont confinées à la maison ainsi qu’à l’ensemble de ses 15 000 citoyens.

Une ligne téléphonique (450 478-4337 poste 4003) sera en place dès 13 h, mercredi, pour les gens de 70 ans et plus qui ont besoin d’un service de livraison pour des produits alimentaires et de pharmacie, à l’exception des médicaments. La ligne sera opérationnelle du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h, jusqu’à nouvel ordre.

Une autre ligne téléphonique (450 478-4337 poste 4002) servira pour sa part de guichet unique pour toutes les demandes des Anneplainois, qu’il s’agisse d’aide alimentaire, d’anxiété ou d’isolement. La ligne sera accessible pendant les heures normales de bureau.

Enfin, la Ville, en collaboration avec plusieurs acteurs du milieu, met en place une opération cartes-cadeaux pour permettre aux familles et aux chômeurs de joindre les deux bouts en attendant l’aide financière gouvernementale. Les citoyens et les entreprises sont invités à acheter des cartes-cadeaux de 25 $ à 50 $ auprès de commerces locaux pour aider les citoyens mal pris à répondre à leurs besoins essentiels. La Ville, par l’entremise du Fonds de la Classique du maire, va de plus doubler chaque dollar remis aux familles jusqu’à concurrence de 5000 $.

Les cartes-cadeaux doivent être envoyées à la Maison de la famille, qui va coordonner toute cette opération de solidarité.