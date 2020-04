GAGNON LAFORCE, Yolande



Le 23 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée paisiblement, madame Yolande Gagnon, épouse de feu Richard Laforce.Elle laisse dans le deuil, ses enfants André (Lucie Groleau), Josée et Céline (Yves Surprenant), ses petits-enfants, Jonathan, Alexis, Valérie, Maxime et Sébastien, ses frères et sa cousine Renée.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.Les funérailles se tiendront à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine.450 699-9919www.alexandrenicole.com