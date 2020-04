Déchets: peu de risques pour les travailleurs selon une experte

Les risques de transmission de la COVID-19 aux travailleurs en contact avec les déchets sont peu élevés, estime une experte. Si bien, qu’il n’est pas le temps d’arrêter de composter ou de recycler.

«Dans les déchets alimentaires, que ce soit du compost ou les poubelles, il n’y a pas que le virus, mais une tonne d’autres bactéries. Et elles produisent des enzymes et métabolites qui brisent rapidement les particules virales», explique la microbiologiste Jennifer Ronholm.

Bien que les connaissances sur le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) soient encore limitées, Mme Ronholm explique que de nombreuses recherches ont été faites sur la survie des virus dans les déchets.

«Après l’épidémie de grippe aviaire, des chercheurs ont vérifié si les carcasses de poulet malades pouvaient être compostées. Et après 7 jours, il n’y avait plus de trace du virus», rapporte la professeure à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill.

Ainsi, les risques de transmission pour les travailleurs sont plus liés au sac de poubelles lui-même qu’au contenu puisque le virus peut survivre sur les plastiques pendant 72 heures ou plus tout dépendant de l’humidité et de la température.

«Les risques sont faibles, mais les travailleurs devraient tout de même porter des gants et faire attention», dit-elle.

Des précautions pour le recyclage

C’est justement parce que le virus peut survivre plusieurs jours sur le plastique que les travailleurs qui s’occupent du recyclage ou des contenants consignés sont «un peu plus à risque», juge Jennifer Ronholm.

«Ils prennent les matières récupérées dans leurs main, rappelle-t-elle. Si quelqu’un atteint de la COVID-19 met sa bouteille d’eau en plastique fermée dans le bac, le virus pourrait survivre assez longtemps, parce que c’est un environnement plus stérile que les poubelles», explique-t-elle.

«Mais c’est un risque beaucoup moins grand que d’être en contact avec des gens ou ne pas se laver les mains», relativise-t-elle.

Grégory Pratte, responsables des relations publiques pour les centres de tri de Tricentris indique que «c’est très peu probable» que des matières soient triées avant que le virus n’en disparaissent.

« Dans le centre de tri ça peut rester jusqu’à six jours avant d’être trié », explique-t-il. Mais depuis que la pandémie fait rage, les trieurs portent des masques plus performants et le centre essaie de laisser la matière reposer plus longtemps avant de la trier.

Pour protéger les travailleurs, Recyc-Québec et plusieurs villes ont exhorté la population de ne pas mettre de gants, de lingettes, de masques ou de mouchoirs souillés dans leur bac de récupération. Un comportement déjà proscrit en temps normal.

Les mesures sanitaires divergent d’un centre de tri à l’autre, mais dans la grande majorité des lieux, les travailleurs portent des gants, des lunettes et un masque. Ce dernier offre parfois une protection supérieure à celle exigée pour les travailleurs de la santé (le fameux masque N-95).

L’Institut national de santé publique du Québec avertit tout de même les travailleurs qu’ils doivent se laver les mains entre chaque équipement de protection qu’ils retirent, en commençant par les gants, pour éviter les risques de transmission du virus.