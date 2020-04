Des aînés en attente de tests côtoient ceux infectés

LAVAL – Le syndicat qui représente les travailleurs du CISSS de Laval s’inquiète de la situation au CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval où il y aurait un risque de contamination entre les résidents.

Trois aînés ont perdu la vie parmi les 15 cas déclarés positifs au CHSLD de Sainte-Dorothée et neuf sont en attente de prélèvements afin de savoir s’ils sont contaminés par le coronavirus.

«Des employés ont confirmé que dans la zone rouge, il y a des patients contaminés et des patients en attente de dépistage», soutenu Jean-François Houle, premier vice-président de la CSN du CISSS de Laval, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Ceux qui sont testés négatifs sont retournés sur les étages, a-t-il ajouté. On a donc communiqué avec l’attaché de presse de la ministre McCann pour souligner cette problématique en termes de gestion de crise de la COVID-19.»

Jusqu’ici plus de 400 résidences privées et CHSLD sont frappés par la COVID-19 dans la province.

Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades croit que les autorités ont trop tardé pour entreprendre les tests dans les résidences et CHSLD. «Si on avait testé au départ, on aurait beaucoup moins de problèmes présentement. On le savait depuis l’Europe et les États-Unis», a-t-il dit visiblement irrité.

«Je ne comprends pas, a-t-il ajouté. On se paye les tests de dizaines de milliers de soi-disant bien portants, on le voit dans la rue, et que l’on ne soit pas capable de tester les gens en CHSLD alors que ce sont les foyers les plus propices.»