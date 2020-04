Du soutien pour les joueurs de la ECHL

Les joueurs de la Premier AA Hockey League (ECHL), dont les activités ont été annulées pour le reste de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, bénéficieront d’un soutien financier de la part de l’Association des joueurs de hockey professionnels (PHPA).

Dans cette ligue professionnelle, la troisième en importance en Amérique du Nord, les joueurs ne commandent pas de salaires mirobolants, si bien que l’annulation de la saison, le 16 mars, a fait mal à plusieurs athlètes et à leurs familles.

Plus de 600 joueurs ont reçu la recommandation de la ligue de regagner leur chez soi au début de la crise, ce qui fait en sorte qu’ils ont perdu les dernières paies de leur saison ainsi que leur bonus pour les séries éliminatoires.

Aide extérieure

Le fonds d’aide de la ECHL recevra donc un montant de 200 000 $ de la part de la PHPA, alors qu’on attend d’autres contributions monétaires de la part des sponsors de la ligue. L’ancien de la Ligue nationale de hockey et de l’ECHL Paul Bissonnette a également appelé à la générosité des amateurs lors d’un épisode du populaire podcast Spittin’ Chiclets. L’initiative a notamment permis d’amasser un montant de plus de 10 000 $ via la compagnie CaniBrands.

«Le soutien de la part de la communauté du hockey a été très encourageant et aidera les joueurs à s’en sortir, a indiqué le directeur exécutif de la PHPA Larry Landon, par voie de communiqué, mercredi. Plusieurs joueurs sont mariés, ont des enfants et ont besoin d’un soutien financier.»

«D’autres ont un revenu supplémentaire qui provient de leurs écoles de hockey pendant l’entre-saison, mais elles ont été annulées. Ces joueurs sont solidement implantés dans leur communauté respective et donnent beaucoup de leur temps pour des causes charitables pendant la saison, et ont maintenant besoin d’aide pendant ces temps incertains.»

La ECHL et la PHPA auront la responsabilité de s’assurer que les organisations distribuent l’argent du fonds d’aide de façon adéquate.