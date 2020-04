FORGET, François



Le 26 mars 2020, à l'âge de 71 ans, nous a quittés paisiblement François Forget, fils de Joseph Forget et de feu Dorina Brideau.Outre son père, il laisse dans le deuil son amie de coeur Dina et ses enfants Estrel, Carlo, Léo, Marie, José et leur conjoint(e) ainsi que ses petits-enfants adorés. Prédécédé par sa soeur Murielle et son frère Claude, il laisse également dans le deuil ses soeurs Ghislaine (Marcel), Claudette, Lorraine (Normand) et Johanne (Luc), sa filleule Geneviève et ses deux enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.Un très grand merci à Estrel et au personnel de la Cité de la Santé de Laval qui ont pris grand soin de lui.Une cérémonie aura lieu à l'église de Sainte-Sophie à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.