[EN DIRECT] COVID-19: 4611 cas au Québec, 33 décès

Le Québec compte 449 nouveaux cas confirmés et deux décès de plus qu’hier, portant le bilan à 4611 personnes infectées et 33 patients ayant succombé au virus.

• À lire aussi: [EN DIRECT MERCREDI 1 AVRIL] Les derniers développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19 : Ottawa ne peut garantir qu'il n'y aura pas de pénurie d'équipement médical

Le bilan fait état de 307 personnes hospitalisées.

#COVID19 - Au Québec, en date du 1er avril 2020 à 13 h, la situation est la suivante :

4 611 cas confirmés

33 décès

5 770 personnes sous investigation

65 082 analyses négatives (cas infirmés) — Santé Québec (@sante_qc) April 1, 2020

Plus de détails à venir...