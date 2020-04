ARSENAULT, Monique

(née Lamarche)



Notre maman et grand-maman bien-aimée nous a quittés le 27 mars dernier à 87 ans, sereine, digne, heureuse et entourée de ses proches. Comme tout au long de son parcours, sa vocation d'infirmière l'aura suivie jusqu'à la fin où elle prenait plaisir à s'occuper des autres. Battante, autonome, aimante, elle se préoccupait du bien-être de ses proches au quotidien. Elle mérite maintenant le bonheur éternel.Native de Sainte-Catherine, elle a grandi sur la ferme familiale, avant de s'établir à Saint-Lambert. On pouvait fréquement l'apercevoir se balader élégamment sur son artère préférée, la rue Victoria.Elle fut prédécédée par son époux Yvon Arsenault, ainsi que ses neuf frères et soeurs. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Mike), Luc et ses petits enfants: Mélina, Tristan, Yanick, ainsi que divers membres de sa famille élargie.La famille désire remercier l'équipe du service des soins palliatifs de l'Hôpital de Hull.Vos marques de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fédération québecoise des Sociétés Alzheimer.Une messe funéraire, en l'honneur de Monique, aura lieu à une date à être communiquée ultérieurement./ BEAUCHAMP