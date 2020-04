Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album

Le volume du vent – Karkwa

En ces temps d’épidémie, où les périodes de confinement prolongées peuvent en venir à fragiliser l’humeur comme l’enthousiasme, il peut être bon de revisiter quelques classiques. L’album «Le volume du vent», troisième opus du groupe Karkwa, représente peut-être un coup de cœur comme jamais pour le chroniqueur qui s’exprime ici. Le groupe, séparé depuis maintenant quelques années, réussissait à faire vivre un rock alternatif d’une grande intensité, où l’originalité et la couleur des percussions rejoignaient l’élégance des arrangements.

Disponible depuis 2008

Je reste :

Spectacle

Matt Holubowski

La Fabrique culturelle propose dans le contexte du confinement provoqué par la COVID-19 des spectacles de salon à travers lesquels des artistes d’ici investissent leur page Facebook. Vendredi dernier, l’auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski proposait une performance bien intime dans laquelle il interprétait quelques-unes de ses chansons.

Disponible depuis le 27 mars sur facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv

Télé

5 à 7 (Ça va bien aller)

Les animateurs Frédéric Plante et Yanick Bouchard sont de retour cette semaine pour discuter des actualités qui concernent le monde du sport dans une formule quelque peu chamboulée, où chacun d’entre eux, assistés de leurs collaborateurs, animeront les conversations dans une formule web, directement de leur domicile.

Ce soir à 17h30 sur les ondes de RDS

Éducation

Ressources d’apprentissage en ligne

L’Office national du film du Canada (ONF) propose depuis vendredi dernier des ressources en ligne adressées aux plus jeunes et à leurs parents qui souhaiteraient les accompagner dans le confinement généré par la crise du coronavirus. Plusieurs ressources d’apprentissage en ligne ainsi que de nombreux films sont désormais gratuits, dont le célèbre documentaire «Kanehsatake, 270 ans de résistance» d’Alanis Obomsawin.

Disponible depuis le 27 mars sur onf.ca/education

Musique

Are You in Love – Basia Bulat

L’auteure-compositrice-interprète Basia Bulat lançait vendredi dernier son tout nouvel album intitulé «Are You in Love». L’artiste a été trois fois finaliste pour le Prix de musique Polaris en plus d’avoir été en nomination pour trois prix Juno.

Disponible depuis le 27 mars

Cinéma

Aprile

La chaîne STUDIOCANAL, présentement en débrouillage en solidarité avec tous ceux et celles présentement confinés à la maison, présentera ce soir le film «Aprile», du réalisateur Nanni Moretti. On y suit les préoccupations et les états d’âme du réalisateur italien alors que son pays traverse des bouleversements politiques.

Ce soir à 20h sur la chaîne STUDIOCANAL

Livre

L’alphabet inachevé

L’auteure Rachel Gagnon propose avec «L’alphabet inachevé» un roman intime qui cherche à dépeindre le portrait et le quotidien des aînés en CHSLD.

Disponible depuis le 23 mars

Danse

GHOST

La captation du spectacle GHOST, qui devait être originalement projetée dans le cadre du Festival International du Film sur l’Art, est présentement accessible en ligne dans le volet Extra de TOU.TV. Le spectacle, de la compagnie Tentacle Tribe, réunira six interprètes parmi les meilleurs danseurs de rue de Montréal.

Disponible en ligne depuis le vendredi 27 mars sur ICI TOU.TV EXTRA

Album

Constance perdue – Julien Dumont

L’artiste Julien Dumont propose ici un premier album intitulé «Constance perdue», une proposition de huit chansons à travers lesquelles le musicien explore de façon raffinée des sonorités rock et punk.

Disponible depuis le 27 mars