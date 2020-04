La COVID-19 frappe un couple différemment

À l’image de plusieurs Québécois, c’est en croisière qu’Hélène Guay et son mari ont été infectés par la COVID-19. Elle s’en sort plutôt bien tandis que lui est frappé plus durement.

C’est ce qu’elle a confié, mardi, en entrevue à TVA Nouvelles. «Ça a commencé par un mal de gorge, puis les sinus, des nausées et une très grande fatigue, a indiqué Mme Guay. Pour mon conjoint, la gorge et les sinus étaient aussi touchés, mais ça lui apportait un peu de difficultés respiratoires.»

Toutefois, l’état de santé de son mari, qui a à composer avec de nombreuses allergies, est devenu de plus en plus préoccupant. Ses difficultés respiratoires se sont intensifiées. L’homme étouffait et craignait de se retrouver sous respirateur. Il a contacté son médecin de famille qui a alors suggéré d’appeler une ambulance.

Au cours de son appel, Mme Guay a informé le répartiteur du 911 qu’ils sont les deux infectés à la COVID-19.

Protocole strict

«L’ambulancier est demeuré avec la civière dans l’abri d’auto et il y avait un réparateur dans une autre voiture, a expliqué Hélène Guay en entrevue avec Denis Lévesque. L’ambulancier m’a dit de rester loin. Il a même ajouté une seconde paire de gants. Ce n’est qu’une fois que mon mari a été dans l’ambulance qu’on lui a fait des tests.»

Arrivé au centre hospitalier, le malade a tout de suite été envoyé en isolement. «Une femme médecin est venue le voir et personne ne pouvait avoir de contact avec lui», a précisé Mme Guay.

Son conjoint a été pris en main et une fois examiné puis stabilisé, il a pu revenir à la maison.

Hélène Guay a dû suivre un protocole strict pour aller chercher son mari. «J’ai dit au gardien qui venait à ma rencontre de reculer que j’étais positive, a-t-elle raconté. Le protocole était de dire que je venais chercher telle personne dans telle salle. Mon conjoint est sorti avec son masque. Les protocoles sont très bien respectés. L’ambulancier a même désinfecté chez nous (avant de repartir).»

En convalescence à la maison, son conjoint prend du mieux. «Il attend ses antibiotiques, mais ça va bien», a souligné Hélène Guay en confinement chez elle tout en rappelant l’importance de la prévention et du respect des directives des autorités.