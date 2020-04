La saison des blockbusters en péril

La saison des blockbusters américains risque de tomber à l’eau. Après avoir annulé toutes leurs sorties du printemps à cause de la pandémie de COVID-19, les studios hollywoodiens ont déjà commencé à repousser aussi leurs films de l’été.

Ainsi, Sony Pictures a fait savoir mercredi qu’il retardait les sorties de ses deux films les plus attendus de l’été, Ghostbusters : L’au-delà et Morbius. Universal avait déjà lancé le bal il y a deux semaines en annonçant que le nouveau film de la populaire franchise Rapides et dangereux (Fast and Furious) sortirait en avril 2021 plutôt qu’en mai 2020. Disney s’est montré proactif dès le début de la crise en ne tardant pas à repousser à des dates ultérieures les sorties de ses films Mulan et Black Widow.

« Vous pouvez dire adieu à la saison des superproductions – au moins pour cette année », a d’ailleurs écrit cette semaine le magazine Variety, la bible du divertissement à Hollywood.

« Quand Sony a décidé de repousser ses films, c’était la fin de tout espoir pour la saison estivale à venir, a indiqué un analyste de la firme spécialisée Exhibitor Relations, cité dans cet article du Variety. Si un vaccin sortait miraculeusement pendant le mois de juin, ça pourrait tout changer. Mais je n’y crois pas vraiment. »

Un peu d’espoir

À l’heure où on écrit ces lignes, quelques gros films américains figurent toujours sur le calendrier des sorties estivales. C’est le cas notamment de la suite de Top Gun (26 juin), du film de science-fiction Tenet (17 juillet) et du nouveau Wonder Woman, dont la sortie a déjà été repoussée de mai à août. Mais avec la pandémie qui ne cesse de gagner du terrain aux États-Unis, tout porte à croire que les studios hollywoodiens vont devoir faire une croix sur la saison estivale 2020.

Soulignons que l’été est la période la plus faste au box-office pour les studios américains. Bon an, mal an, ceux-ci engrangent plus ou moins 40 % de leurs revenus annuels pendant cette période.