Le début de saison des Capitales repoussé

Le début de saison des Capitales de Québec et des Aigles de Trois-Rivières dans la Ligue Frontier de baseball indépendant sera retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Les activités du nouveau circuit devaient débuter le 14 mai prochain.

«La santé et la sécurité de nos partisans, nos joueurs et des membres de nos équipes sont notre priorité pour l’instant. Nous faisons actuellement tout en notre pouvoir pour que la saison 2020 ait lieu. Nous continuons sans cesse d’être à l’écoute des directives et des recommandations des autorités compétentes de tous nos marchés», a déclaré le commissaire Bill Lee.

Plus de détails à venir.