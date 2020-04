Le lobby des armes s'impose, malgré la COVID-19

La relation que beaucoup d’Américains entretiennent avec les armes diffère bien souvent de ce que nous vivons au Canada et au Québec.

Tout comme ce fut le cas de notre côté de la frontière, les autorités fédérales américaines ont déterminé que, malgré le confinement, certains services ou commerces essentiels devaient demeurer ouverts. Si on s’attendait à trouver sur la liste les centres hospitaliers, les pharmacies ou les épiceries, on y a ajouté les magasins qui vendent des armes à feu.

Selon un article publié hier sur le site de POLITICO, dès que l’on a commencé à envisager d’imposer la fermeture des commerces jugés non essentiels, les appels des lobbys à la Maison-Blanche se sont multipliés. De nombreux membres du personnel de l’administration actuelle ont déjà travaillé pour ces lobbys, et deux d'entre eux ont travaillé pour le plus puissant, la National Rifle Association.

Non seulement leurs requêtes ont-elles été entendues, mais la vente d’armes a été ajoutée à la liste des services essentiels. Est-il bien sage de continuer à permettre la vente d'armes, alors que le pays traverse une période difficile marquée par l’instabilité et que l'on s’attend à une hausse des cas de violence conjugale, de dépression ou de suicide? Allons, ces considérations ne peuvent être invoquées pour contrevenir à l’application du deuxième amendement, répondent ceux qui s’opposent au contrôle des armes.

La décision de l’administration Trump a cependant une portée limitée, puisque les gouverneurs des États ne sont pas totalement démunis. Si plusieurs vont dans le sens des directives de la Maison-Blanche, d’autres, comme la capitale nationale ou la Californie, vont de l’avant avec des fermetures.

L’épidémie qui frappe durement notre voisin ne détourne surtout pas l’attention des lobbys et des groupes de pression, particulièrement ceux qui défendent des mesures plus conservatrices. À la question des armes à feu s’est récemment ajoutée celle de l’avortement.

Des conservateurs du Texas ont profité de la propagation de la COVID-19 pour faire interdire les avortements. Le prétexte invoqué? Préserver tous les lits pour les gens infectés qui souffrent de complications. Les médecins sont rapidement intervenus pour préciser que le jupon conservateur dépassait et qu’il ne fallait surtout pas repousser les avortements. Vous faites confiance à votre législateur ou à votre médecin? La Cour suprême devra éventuellement trancher cette question, mais, en attendant, on ne peut pratiquer d’avortement à moins que le danger pour la santé de la mère soit immédiat.

On dit qu’en temps de crise, il faut parfois savoir profiter des occasions qui se présentent. Il semble que les puissants lobbys ou groupes de pression aient bien reçu le message...