L’étau se resserre sur le Grand Prix du Canada

L’annulation du prestigieux tournoi de tennis de Wimbledon, qui devait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet, pourrait être un indice clair que le Grand Prix du Canada sera reporté à son tour.

Douzième escale du Championnat du monde sur le calendrier initial de la F1, le Grand Prix de Grande-Bretagne doit être disputé le 19 juillet, une semaine après Wimbledon.

Aussi bien dire que cette épreuve présentée sur le mythique circuit de Silverstone sera décalée et que les autorités de la F1 n'auront d'autre choix que de retarder le coup d'envoi de la saison. Si saison il y a...

Les huit premières étapes de la saison de F1 en 2020 ont été reportées ou annulées (Australie et Monaco) jusqu’à présent en raison de la COVID-19.

La tenue des Grands Prix du Canada (14 juin), France (28 juin), et Autriche (5 juillet), qui précèdent celui de Grande-Bretagne, paraît donc de plus en plus menacée.

