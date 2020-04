Malgré la crise, vous avez des droits

C’est confus dans notre tête. Avec une crise sans précédent et l’inconnu que cela apporte. Une sorte de boîte noire. On se demande qu’est ce qui tient encore? Est-ce que nous avons des droits durant la crise? Comment demander de l’aide? Comment comprendre...

Où donner de la tête?

On ne sais plus où donner de la tête en ce temps de crise, de fermetures, de pertes d’emploi, de déclaration d’urgence, de perte de droits fondamentaux, de quarantaine, de rapatriements et de voyages, de perte de revenus, d’éligibilité aux programmes gouvernementaux, d’accès aux services de santé, etc.

Un peu de lumière

Souvent, le simple fait d’être conseillé en surface, en posant des questions, en comprenant mieux nos droits, ça aide à faire la lumière pour mieux gérer une crise et prendre les bonnes décisions. L’angoisse de ne pas savoir ce qui nous pend au bout du nez est souvent plus grande que le problème en soit.

Clinique juridique gratuite

Pour vous aider à vous enlever de l’angoisse avec tout ce qui se passe, je ressentais le devoir de vous parler de la Clinique juridique gratuite du Barreau du Québec. C’est une clinique qui a été mise sur pied par le Barreau du Québec et le Ministère de la Justice pour aider la population à connaitre ses droits durant la crise de la COVID-19.

Le Barreau du Québec, par l’entremise du Bâtonnier du Québec, Me Paul-Mattieu Grondin, et la ministre de la justice, Sonia Lebel, ont fait appel aux avocats du Québec pour faire du bénévolat et donner des consultations gratuites téléphoniques. La réponse des avocats intéressés à participer a été énorme.

C’est pourquoi, je vous conseille fortement d’appeler au 1-866-699-9729 de 8h30 à 16h30 pour poser vos questions. Vous verrez, vous vous sentirez mieux par la suite! Plus de 200 juristes sont là pour vous guider. Votre appel sera dirigé vers l’avocat le mieux placé pour bien répondre à votre question, dépendamment de son domaine de droit.

Mission

Il existe quelques préjugés circulant sur les avocats à l’effet qu’ils sont là pour l’argent... Et même beaucoup de bonnes vieilles blagues à leur sujet : «L’avocat veut votre “bien”, et il l’aura!». Malgré qu’il y ait malheureusement quelques exceptions à la règle, ce n’ai pas vrai.

La mission première des avocats est d’aider les gens, je vous l’assure. La plupart des personnes qui sont devenues avocats et avocates étaient animées par cette motivation d’aider les autres et de vouloir combattre les injustices. Une sorte de vocation. À voir la réponse des avocats du Québec à l’appel de la Clinique juridique gratuite du Barreau du Québec, on le voit bien.

J’ai reçu en entrevue à mon émission Avocats à la Barre sur les ondes de QUB Radio le Bâtonnier du Québec, Me Paul-Mattieu Grondin sur la Clinique juridique. Ses propos résument bien la bonne intention de la communauté juridique pour aider les autres. Quand on est avocat, on est un peu psychologue et travailleur social aussi, nous devons guider des gens qui vivent des difficultés qui les touchent vraiment. L’humanité et l’empathie sont de mise, et c’est cette humanité qui guide les interventions des avocats de la clinique juridique. Je vous invite à écouter l’entrevue ci-dessous :

Confidentialité

Beaucoup de gens ne veulent pas appeler des cliniques de ce genre, puisqu’ils ont peur des jugements et craignent que les informations qu’ils donnent ne soient pas confidentielles. Je vous rappelle que tout ce que vous dites reste confidentiel et que les avocats ne jugent pas. C’est un devoir moral et légal qu’ont les avocats par le secret professionnel.

Gardez la tête froide

Ceux qui ont traversé d’importantes crises dans leur vie le savent. La seule manière de passer au travers est de garder la tête froide. Comme je dis souvent, on ne contrôle pas ce qui va nous tomber dessus, mais on contrôle comment on va le gérer et les actions concrètes qu’ on prendra pour aller de l’avant et traverser la tempête. Pour ceux qui sont incertains des droits qu’ils ont en ces temps de crise, faites un premier pas vers le mieux et appelez la clinique juridique du Barreau du Québec, vous y verrez peut-être plus clair pour la suite afin de prendre les bonnes décisions.

CLINIQUE JURIDIQUE COVID-19 : 1-866-699-9729