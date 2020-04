Message du Lieutenant-gouverneur du Québec

Québec, 31 mars 2020

Le monde fait face à un terrible ennemi, invisible, mais parfois mortel pour certains : la COVID-19. Son éclosion est fulgurante, sa propagation n’a pas de frontières. Aucun remède, aucun vaccin n’existent pour le moment. Le virus n’épargne aucune nation : le Canada et le Québec n’y échappent pas.

En fait, jusqu’à ce jour, la lutte contre ce mal inconnu ne repose que sur l’engagement, le courage, la générosité, l’empathie et l’amour de ces femmes et hommes qui travaillent et veillent, sans relâche, à vaincre sa progression, à éradiquer cette maladie et à permettre à la population de bénéficier des biens essentiels à leur survie. Qu’il nous suffise de penser à tout le personnel préhospitalier et hospitalier, de quelque profession ou de quelque métier qu’il exerce, à ces chercheuses et chercheurs dédiés à la recherche de médicaments ou de vaccins, aux membres des forces de police et de lutte contre l’incendie qui assurent notre sécurité, à ces femmes et ces hommes, jeunes et moins jeunes, soucieux d’entraide, à toutes ces personnes, de tout milieu, sans exception, qui n’hésitent pas à poursuivre leurs tâches quotidiennes en vue d’assurer le mieux-être de leurs concitoyennes et concitoyens, et ce, souvent au dépens de leur santé. À ces personnes de coeur, à ces héroïnes et héros trop souvent méconnus, nous devons dire : merci. Merci pour leur souci des autres, pour leur acceptation du danger, pour leur don de soi, pour leur solidarité sociale.

Merci à nos gouvernantes et gouvernants, tant du domaine fédéral, provincial que municipal, de savoir unir leurs forces respectives pour nous permettre de garder espoir face à l’avenir, pour nous donner la force de vaincre et de traverser ces moments difficiles. Merci aux Québécoises et aux Québécois qui savent répondre, dans le respect des autres, aux directives données pour limiter et enrayer la propagation de la redoutable COVID-19. Merci, demeurons unis, ensemble, nous saurons vaincre, « ça va bien aller ».

L’honorable J. Michel Doyon