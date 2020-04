Quand on paye, on participe aux décisions

Ça m’a enragée de lire les propos de celle qui signait « Perdue », qui vous racontait comment son chum décidait de tout dans le couple, tout en lui imposant l’obligation de tout payer moitié-moitié. J’ai eu un chum de même qui m’a siphonnée au max avant de me planter là quand il a trouvé une fille qui gagnait plus que moi. Ça m’a pris cette insulte suprême avant de comprendre que j’avais affaire à un téteux de la pire espèce qui n’aime qu’en fonction du partage des dépenses. À sa place, et c’est un conseil d’amie que je lui donne, je le domperais avant qu’il ne le fasse.

Une qui a donné pour la cause

J’en reviens aux droits de l’utilisateur/payeur. Le minimum qu’elle puisse exiger de son partenaire, c’est de participer aux décisions concernant les dépenses du ménage, qu’elle paye d’ailleurs pour moitié. À défaut de le faire, elle se met dans la position de la subalterne qui se laisse avoir avec son propre consentement, en plus.