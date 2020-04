Quoi regarder à la télévision jeudi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones, ce jeudi 2 avril.

Boule et Bill 2

Les personnages de la célèbre bande dessinée prennent à nouveau vie à l’écran dans le film de Pascal Bourdiaux. Le père de Boule écrit désormais des bandes dessinées en s’inspirant des péripéties de son fils et de son chien, Bill. Le gamin, lui, est amoureux de Stéphanie, qui a plutôt jeté son dévolu sur un autre garçon, Wilfried. Jeudi, 15 h 30, Yoopa.

21 Jump Street

La comédie américaine de Phil Lord et Chris Miller (2012) mettant en vedette Channing Tatum, Jonah Hill et Brie Larson, entre autres, raconte l’histoire de deux adolescents à couteaux tirés devenus policiers complices, appelés à infiltrer un lycée et à se plier aux codes des adolescents d’aujourd’hui pour mener leur enquête. Jeudi, 16 h, Prise 2.

Match Canadiens-Nordiques

TVA Sports fait revivre la bonne vieille rivalité Canadiens-Nordiques! Ce jeudi, on reverra le match du 15 décembre 1988, où les Nordiques l’avaient emporté 6 à 4 au Colisée de Québec. Les plus mordus se souviendront que, le même jour, l’entraîneur des Nordiques, Ron Lapointe, avait annoncé qu’il souffrait d’une tumeur rénale incurable. Cette partie avait donc été sa dernière derrière le banc des Nordiques, où il avait ensuite été remplacé par Jean Perron. Jeudi, 19 h, TVA Sports.

Curieux Bégin

Sortez le vino! Christian Bégin entame sa 12e saison au comptoir de «Curieux Bégin». Cette année, l’animateur bon vivant placotera et papotera avec, entre autres, Jeff Stinco, Mehdi Bousaidan, Vincent Vallières, Julianne Côté, Matthieu Dugal et plusieurs autres invités, ainsi que des maraîchers, vignerons, cultivateurs, éleveurs, etc. Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

Urgence: entre la vie et la mort

Début de la deuxième saison de cette série, où l’on suit les patients admis aux urgences de l’hôpital général de Vancouver. Des professionnels de la santé s’y évertuent chaque jour à transformer petits et grands bobos en convalescences réussies. Là où l’humour côtoie quotidiennement les drames humains les plus poignants. Jeudi, 21 h, MOI ET CIE.

Infraction

Incursion dans le quotidien d’avocats spécialisés en infractions criminelles et pénales. Cette semaine, accusation de rage au volant envers un policier en civil, et un placier est accusé de voies de fait envers un spectateur. Jeudi, 21 h 30, TVA.

Une lutte exemplaire

Finale de la saison. Déterminé à se venger, Blum décide de représenter un groupe d’anciens clients de Reddick, Boseman et Lockhart, qui attaquent le cabinet pour surfacturation. Lorsque Lucca découvre qu’elle est pressentie pour un poste d’associée, elle s’interroge sur sa réputation au sein du cabinet. Pendant ce temps, Diane aide Kurt avec un projet de travail. Jeudi, 22 h, Séries Plus.