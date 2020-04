Sale poisson d’avril!

Avouons que nous avons de plus en plus de mal à percevoir le verre à moitié plein. Le nombre de victimes augmente avec celui des cas déclarés.

L’actualité nous déprime. La Chine nous aurait-elle menti sur le nombre réel de ses victimes de la COVID-19?

C’est un secret de polichinelle! Vu l’étendue de la catastrophe en Europe et la façon dont la crise s’amorce aux États-Unis, comment les chiffres avancés par les autorités chinoises pourraient-ils refléter la réalité de leur pays?

Reste à espérer que nos gouvernements ne se soient pas fiés à ces statistiques pour élaborer leur plan d’attaque. Si tel est le cas, nous sommes mal barrés.

Sur les réseaux sociaux, nous subissons épidémiologistes du dimanche et gérants d’estrade en tout genre... Auxquels s’ajoutent les théoriciens du complot. Nous avons besoin d’eux comme d’un clou dans le pied.

La relance économique devra attendre.

Nos proches perdent leur emploi, quand nous ne subissons pas nous-mêmes la mise à pied.

Le petit arc-en-ciel et son message: «Ça va bien aller» commencent à nous irriter davantage qu’ils ne nous rassurent.

Lundi à 15h, toujours pas d’appel de ma vieille. Inquiète, je lui téléphone.

Pour entendre: «C’est toujours moi qui t’appelle!» Mon ado de 88 ans boudait dans son coin.

Je lui dis à quel point je trouve cette période angoissante et que nous n’en sortirons pas indemnes. Elle m’exhorte à ne pas broyer du noir. On va s’en sortir.

Toute sa vie s’est construite au son de ce mantra.

On va y arriver!

Petite, je me désolais de voir tomber la pluie et de devoir rester à la maison. Elle scrutait l’horizon en me disant: «Regarde, ça va se lever, ça s’éclaircit.» Perplexe, je retournais à mon cahier à colorier, n’apercevant rien au loin qui promette le retour du beau temps. Ça va se lever. On va y arriver.

Et vous voudriez jeter les vieux?

Janette Bertrand vient de fêter ses 95 ans. Radieuse, volubile, pleine de projets, elle nous abreuve d’espoir. Je pense à la femme de mon défunt père, Arlette Sanders, qui, à 92 ans, aura connu la guerre mondiale en France et cette crise sanitaire qui la bouleverse. Tous les matins à 10h tapantes, elle m’appelle. Lucide, brillante, elle commente l’actualité, nous parlons de tout. Une leçon de vie. Oui, on va y arriver!

Ce mardi à 13h, notre Horacio arborait chemise rayée et cravate fleurie. Un oiseau printanier!

Ô Horacio, à la faveur d’un petit intermède vous dansiez.

Mon cœur, qui battait la chamade, en a chaviré.