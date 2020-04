LACHAPELLE, Jean



À son domicile, est décédé le 26 mars 2020, à l'âge de 59 ans, Monsieur Jean Lachapelle, fils d'André Lachapelle et Marie-Paule Landry, conjoint d'Isabelle Plante.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses soeurs: Christianne (Bob), Lise (Donald), et Lina (Jean-Yves), son frère Claude (Andrée) et sa tante Pauline (Laurent). Il laisse également sa belle-famille, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Selon les volontés de Monsieur Lachapelle, il n'y aura ni recueillement ni cérémonie religieuse.Laoffre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.