5 séries excitantes à visionner pendant votre confinement

Ces temps-ci, nous passons tous beaucoup de temps à la maison. Pour le bien commun, la distanciation sociale est de mise... et nous force à rivaliser de créativité pour nous occuper dans le confort de notre foyer.

Si vous êtes à la recherche de contenu à regarder pendant cette période, tournez-vous vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue bien garni de productions québécoises exclusives, de longs-métrages époustouflants et de séries télé résolument addictives. Chaque semaine, du nouveau contenu en français y est ajouté.

Voici cinq séries hautement divertissantes qui vous permettront de vous changer les idées, un épisode à la fois. Courage et santé!



Série jeunesse — Mise en ligne le 2 avril

Bien que L’Académie soit une série jeunesse, cette production originale de Club illico a su conquérir le cœur des jeunes et des moins jeunes depuis son apparition dans le paysage télévisuel québécois. Dans cette troisième et dernière saison, les pensionnaires Agathe, Marie et Wendy préparent leur remise de diplômes et le très attendu bal des finissants!

Grâce à la plume de l’auteure à succès et idéatrice de la série Sarah-Maude Beauchesne, les trois amies vivront des déceptions amoureuses, des peines familiales et des défis scolaires pour une dernière fois.

Série — Mise en ligne le 9 avril

Dans les deux premières saisons de Mr. Mercedes, un vieux détective poursuivait un dangereux tueur en série qui lui glissait entre les doigts épisode après épisode. L’enquête est depuis bouclée: toutefois, les surprises n’attendent pas Bill Hodge, qui devra cette fois débusquer l’auteur du meurtre complexe d’un écrivain célèbre.

Comme pour les deux premières saisons, le scénario est adapté d’un roman du légendaire Stephen King: cette fois, il s’agit de Carnets noirs.





en ligne le 16 avril

Cette série policière est en fait un remake d’une série à succès diffusée dans les années 1980 aux États-Unis. Au retour d’Afghanistan, Thomas Magnum, un ex-officier de la marine de guerre américaine, décide d’utiliser ses talents de soldat pour développer une nouvelle carrière de détective privé.

Assisté par Juliet Higgins, hackeuse et super-espionne, Thomas Magnum devra résoudre des mystères, combattre des mécréants et, surtout, rester en vie! Petit bonus : comme elle est tournée à Hawaï, la série donne à voir des paysages luxuriants à couper le souffle.



Série policière — Mise en ligne le 23 avril

La jeune étudiante Veronica Mars marche dans les traces de son père, un shérif et détective privé, en proposant ses services d’enquêteuse en herbe à ses camarades de classe. Dans cette troisième saison, la protagoniste fait son entrée à l’université et devra rapidement élucider le mystère du meurtre du doyen de l’établissement... et sur une série de viols qui sévit sur le campus.

Si vous avez apprécié Veronica Mars, sachez qu’un film tiré de la série a pris l’affiche en 2014 — celui-ci poursuit les aventures entamées dans la saison 3 et est disponible sur Club illico!



Documentaire original — Mise en ligne le 23 avril

Savez-vous ce qu’est un coroner? Environ 7 à 8 % des décès qui surviennent chaque année au Québec sont traités par ces professionnels. Le quotidien difficile de ces officiers gouvernementaux sera mis de l’avant dans cette production originale de Club illico qui suivra cinq coroners bien de chez nous dans les hauts et les bas de leur métier. Au Québec, les coroners examinent la cause, les circonstances et l’identité de la victime de certains décès.



C’est une série documentaire à voir si vous aimez les films policiers!

Vous cherchez encore plus de séries et de films? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.