Anthony Fauci: sécurité accrue autour du spécialiste

Dimanche dernier j’évoquais l’existence de plus de 70 comptes Twitter qui faisaient circuler le hastag #FauciFraud. Certains utilisateurs de ces comptes publiaient jusqu’à 800 gazouillis par jour pour discréditer celui qui osait contredire le président lors des points de presse de la Maison-Blanche.

Les menaces se sont intensifiées et les autorités ont jugé qu’elles étaient suffisamment sérieuses pour attribuer à Fauci sa propre équipe de protection. Les attaques de certains partisans du président associés à l’extrême droite sont telles, qu’on doit protéger celui qui est responsable de mener la lutte à l’épidémie.

Interrogé par les médias sur la présence de cette garde rapprochée, le Dr Fauci a été démontré un calme olympien. Il considère que ses fonctions les exposent, sa famille et lui, à ce genre de menaces et qu’il n’a d’autres choix que de se concentrer sur sa mission. La tâche est herculéenne et le temps presse. Au moins son travail n'est pas vain et de plus en plus d'États américains s'en remettent au confinement. Des sondages récents démontrent également qu'un nombre croissant d'Américains sont désormais convaincus du sérieux de la menace.

Je ne peux m’empêcher de penser qu’un message d’appui au spécialiste de la part des autorités serait le bienvenu, tout comme une dénonciation du comportement malsain des têtes brûlées de l’extrême droite.

Notre réalité est bien différente de celle des États-Unis, mais pendant que Fauci et sa famille doivent être constamment protégés, Horacio Arruda peut circuler au port de Québec ou dans les rues de la ville pour continuer les efforts de sensibilisation.