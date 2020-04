Confinement: les diffuseurs Twitch du Québec à la rescousse

Le confinement, en raison de la COVID-19, oblige les gens à trouver des façons originales de se divertir à la maison. Les cinémas sont fermés, les séries télé reportées et les événements sportifs sont annulés. Bien que l’industrie du jeu vidéo ne soit pas épargnée par les effets de la COVID-19, il y a une plateforme qui semble prospérer durant cette période difficile: Twitch.

La plateforme Twitch permet à des utilisateurs de diffuser, en direct, leurs parties de jeux vidéo. À l’aide d’une caméra, d’un programme de diffusion et d’un ordinateur, il est possible d’animer un vrai show en direct devant des spectateurs mordus de gaming. Depuis son lancement il y a 8 ans, la plateforme a même évolué dans d’autres sphères que le jeu vidéo allant jusqu’à la cuisine en direct.

Plus de diffusions en direct

Selon le site de statistiques Twitch Sully Gnome, la plateforme Twitch a vu une augmentation de 28,9% d’heures visionnées et de moyenne de spectateurs dans les 14 derniers jours. La croissance n’a pas été constatée que chez les spectateurs, mais aussi les diffuseurs qui ont vu une augmentation de 40,6% de diffusions en direct pour la même période.

Alex de la populaire chaîne Twitch québécoise EpicJoyStick a constaté l’importance d’une plateforme de diffusion durant le confinement.

« Dans les dernières semaines, nos salons de discussions sur Twitch sont devenus des endroits pour se rassurer entre internautes. En tant que diffuseur, je ressens fortement que nous avons un rôle crucial à jouer», a-t-il déclaré.

« Notre chaîne devient un endroit familier pour les internautes pour venir se changer les idées. Même si la majorité des discussions tournent autour du virus, je crois que c’est important d’en parler, car plusieurs personnes, incluant moi-même, ne se tiennent pas à jour avec les médias traditionnels. Je sens que je fais ma part, même si souvent ces discussions se répètent et peuvent facilement tomber dans le négatif,» ajoute-t-il.

Échappatoire

Alex constate également que Twitch peut servir d’échappatoire pour les internautes en confinement:

« Depuis la sortie d’Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch, mon salon de discussion est devenu un salon très positif pour jaser du jeu, et cela a créé un phénomène que je n’ai jamais vu sur Twitch. Ça parait que les internautes ont besoin d’une distraction; une échappatoire pendant ces moments difficiles », explique le diffuseur.

Carl, qui porte le pseudonyme DrFrankenstein sur la plateforme, croit que la communauté Twitch au Québec fait un bel effort de camaraderie:

« Je pense que la communauté Twitch du Québec — du moins, la partie dans laquelle je me tiens, fait un très bon travail pour garder un esprit de communauté et de camaraderie, surtout à l’intérieur des habitués d’une chaîne. On sent qu’on est un peu avec son groupe d’amis et qu’on est pas mal tous dans la situation, et je dirais même qu’on se sent parfois dans une certaine normalité pendant qu’on jase dans un live, » explique-t-il.

Pèse sur Start

Carl ajoute que les salons de discussions peuvent également aider avec l'isolement: «Comme spectateur, ça me permet d’être en présence d’autres personnes alors que je reste chez moi pendant les mesures de distanciation. Ça m’aide énormément à être un peu moins seul et à garder contact avec des gens, beaucoup d’entre lesquels sont des amis à moi», a déclaré Carl.

Twitch n’est pas le seul site dans la sphère gaming qui joue un rôle d’échappatoire durant le confinement: la plateforme Steam, où l’on peut acheter des jeux PC et Mac, a dépassé son propre record avec plus de 20 millions de joueurs connectés simultanément à son service.