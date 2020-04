COVID-19: conserver ses dons pour la suite

MONTRÉAL – Des organismes à but non lucratif et des services communautaires demandent aux citoyens qui font leur ménage du printemps d’attendre après la crise de la COVID-19 pour faire don de leurs vêtements et de leurs meubles, plutôt que de les jeter.

Ces organismes, comme Renaissance ou L’Armée du Salut, sont présentement fermés en raison de la pandémie de la COVID-19. Les biens à donner devraient donc être conservés jusqu’à la reprise de leurs activités.

«À la sortie de la crise, nous connaîtrons une demande accrue pour nos services, et il y aura un plus grand bassin de gens qui auront besoin de bons vêtements à petits prix», a expliqué jeudi Denise Ouellette, directrice générale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal, par communiqué.

Certaines personnes déposent tout de même leurs biens aux points de collectes, malgré la fermeture. Les objets mouillés devront toutefois être jetés. L’accumulation de sacs et de boîtes est une invitation au pillage, au vandalisme et mène éventuellement à l’insalubrité, précisent les organismes.

Les établissements qui demeurent ouverts ou les employés qui ramassent les dons peuvent s’exposer à des amendes.