Covid-19: La colocation heureuse

MONTRÉAL | Alors que la pandémie poursuit son implacable rythme, forçant la population québécoise à se retirer dans ses appartements, un journaliste du 24 Heures vous propose une visite tout en intimité au cœur d’une colocation montréalaise qui se porte bien.

Le jeudi matin était gris, semblable à bien d’autres, à la différence peut-être qu’Hochelaga apparaissait plus calme qu’à l’habitude, mais à peine. L’onde de choc provoquée par la crise du coronavirus se faisait sentir bien davantage dans les craintes et les appréhensions qu’à travers le portrait extérieur qui s’offrait alors à nous.

De la fenêtre de notre très charmant logement donnant sur la rue Frontenac, Montréal paraissait plutôt sereine. Certes, les épiceries respectaient un contrôle de l’hygiène extraordinaire et la circulation était quelque peu ralentie, mais les paniques ne sont pas provoquées par une utilisation plus importante de savon ni même à la vue de trottoirs moins fréquentés. La peur ici avait les attraits de l’invisible, ce qui, étrangement, la rendait d’autant plus imposante.

Mais ce jeudi matin n’était gris que sur le plan de la température. Au salon, où Catherine Miljours, Gabriel Secours et moi étions réunis, il régnait une bienveillance et une camaraderie que la COVID-19 n’aura pas réussi à émousser jusqu’à maintenant.

«Y’as-tu quelque chose de plus beau au monde que des pattes de chat?», s’exclame Catherine, alors que «Madame» vient tout juste de faire son entrée, toujours élégante et silencieuse, s’installant confortablement sur le divan, prête à recevoir toute l’attention qu’indéniablement nous lui devons. Chez elle aussi, les apparences ne laissent rien présager.

Projets en suspens

Pour mes deux colocataires, le confinement provoqué par la pandémie se fait d’abord sentir sur l’humeur, mais également sur les occupations qui meublent le quotidien.

«Ça dépend des jours, ça dépend des minutes, réfléchit tout haut Catherine. Je ne sais pas pour vous, mais je me promène entre le vertige, l’angoisse et la confiance.»

Son projet de couture «guenillcheri», qu’elle vient tout juste de lancer et à travers lequel elle fabrique de nouveaux morceaux de linge à partir de pièces de vêtements usagés, en est directement affecté.

«J’ai mis quelques trucs en attente, parce qu’on dirait que je culpabilise de montrer ça dans la situation, comme si je culpabilisais d’être toujours active, de créer des vêtements, des besoins, dans une période difficile où tout le monde est obligé de faire attention, explique-t-elle. Je continue quand même, pour garder ça vivant un brin, mais je ne le montre plus. Je ne m’affiche plus sur les réseaux sociaux comme avant.»

«Parfois, je me dis que j’aurais envie de commencer telle ou telle chose, sauf que la situation change tellement au jour le jour que ça devient difficile de se projeter dans quoi que ce soit sur le long-terme», poursuit Gabriel, actuellement inscrit à la maîtrise en science politique à l’UQAM.

Et de mon côté, si le travail m’ancre dans une régularité qui détonne avec cette période accidentée, je reste tout de même avec l’impression d’avancer à l’aveugle. L’époque du confort de la routine est désormais loin derrière nous, tandis que celle à venir demeure toujours à dessiner. Suspendus entre des projets toujours brûlants et des espoirs qu’aujourd’hui rien ne fixe, nous sommes, comme on pourrait le dire plus commodément, en attente.

Vivre-ensemble

Malgré nos angoisses respectives et certains ajustements devenus nécessaires, notre colocation à «plus-que-temps-plein» se porte très bien.

«Dans ce confinement-là, je suis vraiment reconnaissante d’être en colocation, mais plus particulièrement d’être en colocation avec vous. Je trouve que ça va bien en fait», souligne Catherine.

«On a des moments ensembles, des fous rires, mais on est aussi plus souvent chacun dans nos chambres, on se le permet si on veut», poursuit-elle. «Et même quand on est au même endroit, on a peut-être plus tendance à avoir nos petits mondes aussi», renchérit Gabriel.

Rien d’insultant donc à se retirer chacun dans nos bulles quand par ailleurs nous partageons le même cinq et demi. «C’est une belle liberté», précise Catherine.

En somme, tout se passe toujours rondement dans cette colocation qui se terminera malheureusement au 1er juin. Le monde extérieur traverse de grandes perturbations, bouleversant toutes les habitudes, mais au cœur de notre salon, la bienveillance et la complicité réussissent à se maintenir à flot, douces comme inébranlables.

Et au terme de ces belles discussions, «Madame» repartit finalement, fière et satisfaite, probablement d’accord elle aussi.