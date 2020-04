COVID-19: mon premier cours virtuel pénible

Nos journalistes vivent eux aussi toutes sortes de problèmes et de péripéties dans leur vie quotidienne. Ils nous livrent ici leurs témoignages personnels dans lesquels plusieurs de nos lecteurs se reconnaîtront.

Si les universités du Québec se sont empressées de proposer des alternatives virtuelles pour poursuivre la session à domicile, le climat est bien loin d’être propice à l’apprentissage, ai-je pu constater.

Même si j’écris régulièrement pour Le Journal, je suis présentement finissante au baccalauréat en communication (journalisme) à l’Université du Québec à Montréal. Depuis que la pandémie de coronavirus nous touche de près, ma session est loin d’être ma seule préoccupation.

Lundi, j’ai suivi mon premier cours virtuel de sociologie sur la plateforme Zoom, en compagnie d’une quarantaine d’élèves probablement en pyjama derrière leur écran. Les cours en ligne, en théorie, c’est une bonne idée, mais en pratique, on repassera.

Élèves bruyants et dérangeants – visiblement inconscients de leurs microphones ouverts –, nombreux bogues de wifi qui nous faisaient perdre la moitié des phrases du professeur et les enfants de mes voisins d’en haut qui se tiraillaient à n’en plus finir...

J’avoue avoir éprouvé quelques difficultés à absorber la matière pour l’examen prévu dans deux semaines.

Sans compter qu’installée dans ma cuisine, mon chat n’était pas non plus un atout pour ma concentration. Je n’ose pas imaginer l’expérience de mes collègues en colocation.

Stress et anxiété

Dans le milieu étudiant, le débat fait rage à savoir si le climat actuel est réellement propice aux études et à la situation particulière de chacun.

Je comprends que l’on tente de trouver la solution du moindre mal en ces temps de crise, mais est-ce vraiment la solution optimale pour former la relève ?

Au stress lié à la performance académique s’ajoute celui d’un quotidien chamboulé à plusieurs égards.

« Pour les étudiants, il y a une anxiété liée à la session et à la diplomation, mais aussi à la perte d’emploi et au paiement du loyer. Il y a plusieurs façades qui viennent se juxtaposer les unes aux autres, pour décupler l’anxiété, m’explique Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec. Et le stress est très mauvais pour la concentration. »

Pour plusieurs de mes collègues finissants, c’est plutôt la difficulté de trouver un stage final qui les inquiète, puisque les stagiaires sont loin d’être la priorité des entreprises actuellement.

En attendant, comme le proposent des experts, j’essaie de varier les activités et de garder une routine.

On ne lâche pas, juste deux semaines d’école !