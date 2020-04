COVID-19: plus de 300 cas en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES – La région de la Mauricie et du Centre-du-Québec dépasse désormais la barre des 300 cas de coronavirus et connaît la plus forte augmentation depuis le début de la crise.

Le plus récent bilan dévoilé jeudi fait état de 318 personnes atteintes de la COVID-19 sur le territoire, soit 264 cas en Mauricie et 54 dans le Centre-du-Québec. La veille, on recensait 247 cas personnes infectées.

Douze personnes sont présentement hospitalisées et cinq se trouvent aux soins intensifs. Trente-neuf personnes sont guéries.

Le nombre de cas a une fois de plus grimpé au CHSLD Laflèche du secteur Grand-Mère, à Shawinigan. Le nombre de résidents de l’endroit qui ont contracté le virus est passé de 28 à 37. Le CHSLD est le seul à connaître une éclosion de COVID-19 chez les résidents. Dix-sept membres du personnel ont également été déclarés positifs.

La direction de la Santé publique recense 56 travailleurs de la santé atteints du coronavirus.