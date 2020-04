Des idées pour s’occuper en famille pendant le confinement

La crise du coronavirus en fait voir de toutes les couleurs aux parents. Vous cherchez des activités pour occuper les enfants? Voici quelques exemples inspirants.

24 heures dehors

PHOTO COURTOISIE, Michel Millaire

À Montréal, Michel Millaire et sa fille Maëlle se sont donné un défi cette semaine: sortir de la maison du quartier Rosemont pendant... 24 heures! «Elle a essayé de me montrer des chorégraphies. On a dansé un peu. On a installé une slackline [NDLR de l'équilibrisme sur sangle] dans la cour arrière, on a fait du barbecue», explique le père, ravi de son expérience. M. Millaire précise toutefois que le froid a complété la fin du défi. «Le matin, ce n’était vraiment pas chaud», souligne-t-il.

Écrire aux voisins

PHOTO COURTOISIE, Julie Paquette

Tous les soirs, la famille Paquette invite le voisinage à «flasher ses lumières» à 20 h 30 en guise de solidarité avec le personnel de la santé. La fille aînée a écrit une lettre au voisinage pour les inviter à se joindre au mouvement. En journée, les deux filles âgées de 5 et de 8 ans ont créé un immense jeu de serpent et échelle dans l’entrée. Une autre initiative qui ajoute un peu de bonheur au voisinage du quartier Pointe-aux-Trembles.

Recréer un restaurant

PHOTO COURTOISIE, Martin Vachon

Isolés à la maison depuis plus d’une semaine, l’humoriste Martin Vachon et sa famille avaient envie d’une sortie au restaurant. «Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne peut pas sortir», a lancé le père de deux jeunes garçons. Sa conjointe et lui ont donc décidé de transformer le salon en restaurant. Toute la famille de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est mise sur son 36, une nappe a été déroulée sur la petite table du salon et on a ajouté une ambiance musicale. «Les enfants ont capoté, ç’a vraiment été un beau moment», affirme Martin Vachon. Au menu: croquettes en forme d'animaux accompagnés d’une bouteille de rouge pour les parents. Un accord mets et vin «pas si mal», selon le père de famille.

Découvrir TikTok

PHOTO COURTOISIE, Cynthia Côté

Pendant le confinement, Cynthia Côté et ses deux filles de 7 et de 11 ans découvrent de nouvelles activités sur le web. La travailleuse autonome s’initie à l’application de partage de vidéos TikTok, très populaire chez les jeunes. Puis, pour bouger un peu, les deux filles de Cynthia choisissent tour à tour un cours de yoga ou de danse sur la plateforme YouTube. «Il y a quand même une heure par jour où on fait de l’activité à l’extérieur», souligne la mère.

