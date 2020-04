[EN DIRECT] COVID-19: plus de 900 nouveaux cas au Québec, le bilan dépasse les 5000

Le bilan de la pandémie de conoravirus continue de s’aggraver au Québec, avec plus de 900 nouveaux cas identifiés, portant le total à plus de 5000 personnes infectées.

Aux côtés, comme à chaque jour, du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mc Cann, le premier ministre François Legault a déploré trois décès additionnels, ce qui porte le compte à 36 morts.

#COVID19 - Au Québec, en date du 2 avril 2020 à 13h, la situation est la suivante :

➡️5 518 cas confirmés

➡️36 décès

➡️4 871 personnes sous investigation

➡️69 024 analyses négatives (cas infirmés)



En seulement 24 heures, 907 nouveaux cas ont été détectés, portant le nombre de personnes infectées à 5518.

Le nombre de patients hospitalisés a grimpé d’environ 20 % par rapport à la veille, pour atteindre 365, soit 58 hospitalisations de plus.

On retrouve maintenant près de 100 cas aux soins intensifs, 96 patients plus précisément, soit 14 personnes de plus par rapport à mercredi, selon le plus récent bilan.

Legault interpelle la police

Visiblement inquiet, le premier ministre demande aux différents corps policiers, particulièrement ceux de Montréal, d’être plus sévères envers ceux et celles qui ne respectent pas encore les directives de la santé publique pour freiner la propagation.

Tout le monde doit respecter les consignes de la santé publique. Elles ont force de loi.



Et surtout, elles vont sauver des vies. Peut-être celle de votre grand-mère, de votre père ou de votre frère.



«Les policiers vont distribuer plus d’amendes, puis je le répète : les amendes varient entre 1000 et 6000 par personne, donc moi je pense que c’est tout ce mérite les gens qui ne respecte pas les consignes», a dit M. Legault.

«C’est sérieux, il y des vies qui sont en danger», a-t-il insisté.

En bref:

Québec versera 287 millions $ en prime pour le personnel de santé en contact le virus, a annoncé François Legault.

Le Québec dispose d’assez de respirateurs pour suffire à la demande lorsque celle-ci augmentera, assure François Legault.

– Avec la collaboration de Vincent Larin

Le bilan de la COVID-19 au Québec

5 518 cas confirmés, augmentation de 907

36 décès, augmentation de trois

4 871 personnes sous investigation

69 024 analyses négatives (cas infirmés)

365 personnes hospitalisées, une augmentation de 58

96 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 14

Le bilan par région

Bas-Saint-Laurent : 19

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 32

Capitale-Nationale : 270

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 318

Estrie : 404

Montréal : 2 642

Outaouais : 75

Abitibi-Témiscamingue : 47

Côte-Nord : 42

Nord-du-Québec : 1

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 38

Chaudière-Appalaches : 133

Laval : 411

Lanaudière : 305

Laurentides : 290

Montérégie : 486

Nunavik : 2

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 3

Total : 5 518

