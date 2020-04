Non, il n’y a pas censure. Ni complot.

J’ai moi-même supprimé mon texte, intitulé L’Angelus de 13 h.

Trop de gens ont été heurtés, refusant en bloc toute ironie envers la triste situation dans laquelle se trouve le Québec comme le reste du monde.

Trop sont incapables d'assumer quelque ironie alors que, depuis toujours, j’en fais une obligation, surtout quand je jette un regard sur le travail de nos leaders politiques.

Mais voilà, ma vision des choses est trop rugueuse pour ceux, très nombreux, dont la sensibilité est légitimement à fleur de peau.

L'anxiété généralisée rend la critique impossible et permet l'injustice ou les abus. Mais ce risque ne peut être discuté non plus.

Je vous assure que PKP ne m’a pas téléphoné, ni l’un ou l’autre des membres de la direction du Journal.

Pas même les gestionnaires des plateformes, toujours fidèles au poste; ils ont été surpris de me voir anéantir mon texte, désormais perdu dans l'astral numérique.

J’ai la liberté d’écrire et d’effacer. Voilà tout. Pandémie ou pas.

Je ne crois pas qu’une telle liberté existe ailleurs, je l’apprécie au plus haut point... Alors, quand je fais un faux pas, j’assume et je m’explique.

Aux plus forts comme aux plus faibles, on doit le même respect... Par les temps qui courent, il vaut mieux plus de précaution que pas assez et penser d'abord à ceux qui en arrachent.

Et ne pas ajouter à l'anxiété ambiante. Déjà que la suspicion plane; certains jours, on se surprend à penser à feu l'Allemagne de l'Est...

Ce matin, en lisant les messages de plus en plus nombreux, j’ai eu vite le sentiment d'être un missionnaire voyant peu à peu frémir l’eau où il sera plongé. Euh, non merci!

Alors voilà. Je passe à autre chose. Le confinement n'a pas que des inconvénients; il permet le divertissement de l'esprit. De faire des choses qu'on a toujours reportées à plus tard.

En faisant le ménage de ma bibliothèque, je suis tombé sur L’Avenir Radieux, de Zinoviev, un regard burlesque sur la vie sous Staline...

J'ai trouvé moins rigolo: les deux tomes de l'Ulysse de Joyce; c'est comme manger une citrouille avec ses dents...

Faites votre choix. Je vous en proposerai d'autres au fil de ces jours abrutissants.