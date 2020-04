Fête: Valérie Plante demande à Perez de s’excuser

La mairesse de Montréal n'a pas été tendre envers le chef de l'opposition Lionel Perez, qui a reçu la visite des policiers mardi après qu'un attroupement se soit formé autour de son domicile, où réside aussi son fils, atteint de la COVID-19.

«Il a décidé malgré les consignes de santé publique de tenir un rassemblement chez lui, a mentionné Valérie Plante jeudi en marge d'un point de presse. Peu importe, le type de rassemblement, c’est inacceptable, inadmissible dans le contexte de pandémie dans lequel on se trouve.»

La fête en question visait à souligner les fiançailles de la fille de M. Perez avec son futur époux de New York. Celle-ci se déroulait par vidéoconférence, mais un musicien était présent dans l'entrée de cour, et des voisins qui marchaient dans la rue se sont notamment arrêtés pour féliciter la famille. Le fils de M. Perez est même sorti à l'extérieur du domicile brièvement.

Le tout a été signalé au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui est intervenu.

«On demande aux Montréalais de mettre leur vie sur pause, pourquoi ça ne s’appliquerait pas aux élus et tout particulièrement au chef de l’opposition. Personne n’est au-dessus des lois. Nous les élus, le minimum qu’on doit faire, c’est de donner l’exemple dans nos faits et gestes et de respecter les règles», a ajouté la mairesse.

Celle-ci a aussi souligné le fait que le chef d'Ensemble Montréal a assisté à la réunion du conseil municipal du 23 mars, alors qu'il semblerait que son fils avait des symptômes.

«Ça pose de sérieuses questions sur l’éthique et le jugement de Lionel Perez, a ajouté la mairesse. Je demande qu’il s’excuse à la population et à son parti, Ensemble Montréal, à se questionner sur la meilleure façon de regagner la confiance des Montréalais maintenant.»

- Avec la collaboration d'Yves Poirier