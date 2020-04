Je reste chez nous

Coup de cœur :

Livre

À nous la ville !

L’auteur Jonathan Durand Folco publiait en 2017 son premier essai intitulé «À nous la ville ! Traité de municipalisme» à travers lequel le professeur de philosophie à l’École d’innovation sociale de l’Université Saint-Paul d’Ottawa explore les nombreuses possibilités, parfois encore inexplorées, qu’offre la ville comme terrain politique. Alors que l’époque traverse aujourd’hui un grand bouleversant, cet essai pourrait donner les pistes pour en dessiner les suites. Le livre remportait en 2018 le prix des libraires du Québec dans la catégorie «Essai québécois».

Disponible depuis mars 2017

Je reste :

Web

Les États-Unis se préparent à la catastrophe

L’émission «C dans l’air» présentait cette semaine une édition entièrement consacrée à la situation qui a cours actuellement aux États-Unis et à la crise sanitaire qui les guette en raison de la pandémie de la COVID-19. Comme à l’habitude, plusieurs spécialistes et journalistes y sont invités, directement sur le plateau tout comme par l’entremise d’un appel vidéo, pour faire le point et en dégager les suites possibles.

Disponible depuis le 31 mars sur YouTube

Sport

Les Canadiens de Montréal

La chaîne RDS présente depuis le 30 mars et ce jusqu’au 12 avril une série de 28 matchs des Canadiens de Montréal dans la formule de l’émission «Canadien Express Classique». Ce soir, à partir de 18h30, les Canadiens affronteront le Wild du Minnesota (un match datant du 20 mars 2011) puis les Devils du New Jersey (un match datant du 27 novembre 2015).

Ce soir à partir de 18h30 sur les ondes de RDS

Télé

Cancer : Où en est-on en 2020 ?

La célèbre émission scientifique Découverte se penchait cette semaine sur le Cancer. On y fait le point sur cette maladie dont les ravages sont toujours immenses malgré les milliards investis en recherche et on tente de démêler le vrai du faux quant aux nombreuses idées qui circulent à son sujet.

Disponible depuis le 29 mars

Théâtre

Encore une fois, si vous permettez

La pièce «Encore une fois, si vous permettez», présentée au théâtre Duceppe au printemps 2016, a été diffusée dans un format radiophonique sur ICI Première jeudi dernier et demeure accessible sur l’application OHdio de Radio-Canada. Elle met notamment en vedette la comédienne Guylaine Tremblay et le comédien Henri Chassé, à partir d’une mise en scène de Michel Poirier.

Disponible depuis le 27 mars sur l’application Radio-Canada OHdio

Documentaire

La détresse au bout du rang

L’animateur Stéphane Gendron est à la barre du documentaire «La détresse au bout du rang» qui cherche à dévoiler le mal-être que peuvent traverser les agriculteurs québécoise. Il a parcouru pendant plusieurs mois les campagnes du Québec pour tenter d’en cerner les différentes causes et explications.

Disponible en ligne depuis le 27 mars sur Crave

Album

Nowhere in Time - Sheenah Ko

L’artiste Sheenah Ko proposait la semaine dernière un tout nouvel album intitulé «Nowhere in Time» à travers lequel l’artiste propose un pop bien convaincant nourri d’arrangements colorés et parfois plutôt atmosphériques.

Disponible depuis le 27 mars

Bande dessinée

Les Sansoucy - La BD

La famille Sansoucy revenait le mois dernier avec le premier livre d’une série en formule bande dessinée, adressé aux dix ans et plus. Les textes sont de Yvan DeMuy et les illustrations de Jean Morin.

Disponible depuis le 11 mars

Web

Ima et Marc Dumaine

La chanteuse et adepte du bien-être global Ima, accompagnée de Marc Duhaime, MBA et expert en potentiel humain, présenteront ce soir une discussion en «Facebook Live» portant sur la bienveillance, la vulnérabilité et la pleine conscience dans un contexte où tout le monde se retrouve confiné.

Ce soir à 19h30 via la page Facebook de Marc Dumaine