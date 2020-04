La COVID-19 engendre des surplus de lait

Les producteurs laitiers du Québec ont encaissé de nombreux coups durs au fil des ans. La crise de la COVID-19 s'ajoute à la liste.

L'industrie laitière vient de perdre 35 % de son marché, avec la fermeture des restaurants, des écoles et des hôtels, jumelée à la diminution pour la demande de crème glacée et de fromages fins. Uniquement la semaine dernière, un surplus de 3 millions de litres de lait a été remis aux banques alimentaires.

«La hausse des ventes en épicerie ne suffit pas à compenser», dit le président de la Fédération des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Daniel Gobeil.

«Ce serait bien si les marchés d'alimentation ne limitaient plus les quantités par acheteur. Du lait, le Québec n'en manquera pas!»

Les producteurs s'attendent à devoir composer avec les contrecoups du coronavirus pendant de longs mois encore. Même une hypothétique relance de l'économie en mai n'empêchera pas les producteurs d'être confrontés à des choix déchirants.

«Nos ventes sont toujours plus creuses en juin, juillet et août, a expliqué M. Gobeil. On va donc mettre les vaches au repos, réduire la traite, mais on devra tout de même continuer de les nourrir."

Des mesures plus draconiennes pourraient être prises si la situation s’envenime.

«L'autre solution, qu'on ne veut pas voir, serait de vendre nos bêtes pour la viande. Mais personne ne veut en arriver là», a précisé le président de la Fédération des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Québec et Ottawa sont sollicités pour adopter des mesures de soutien. Limiter l'accès aux importations laitières par le fédéral serait un bon début, estime monsieur Gobeil.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte présentement 275 producteurs laitiers. Le président Gobeil craint que certains ne puissent traverser la crise.