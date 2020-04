La paie du commissaire de la MLS réduite de façon substantielle

La plupart des dirigeants de la Major League Soccer (MLS), incluant le commissaire Don Garber, devront accepter des réductions salariales importantes en raison de l’interruption momentanée des activités du circuit depuis la propagation massive du coronavirus.

Selon le site Yahoo! Sports et le média spécialisé «SportsBusiness», le numéro 1 de la ligue ainsi que les cadres supérieurs Mark Abbott et Gary Stevenson verront leur rémunération chuter de 25 %. Les autres employés à temps plein de la MLS gagneront de 10 à 20 % de moins qu’auparavant. Les travailleurs ayant peu d’ancienneté et ceux touchant moins d’argent ne seront pas affectés par ces mesures.

En revanche, quelques employés dont le salaire est moins élevé que d’autres ont vu leurs heures de travail diminuer de façon importante, tandis qu’un gel d’embauches a été décrété.

Pendant ce temps, les joueurs de la MLS auront droit à leur plein salaire. La ligue espère reprendre la compétition autour du 10 mai, ce scénario paraissant de plus en plus improbable.