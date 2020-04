L'angelus de 13h

À 11 heures, je m’arrange pour être ailleurs. Je besogne à ceci ou à cela ou sors prendre une marche; je dois absolument rater la conférence de presse du premier ministre héréditaire.

L’avenir est déjà suffisamment incertain, pas la peine d’en rajouter avec des euh, des peut-être et des appels au hasard...

De toute façon, les télés expliquent ensuite à longueur de journée ce qu’il a voulu dire...

Je commence aussi à en avoir un peu marre de l’Angélus de 13 h, le chapelet du coronavirus avec le Père, la Mère et le Saint-Esprit : Saint-François Legault, Marie-Madeleine MCann et l’Archange Horacio.

Si ça continue, il nous faudra un prie-Dieu, dire amen et faire un signe de croix; ce sera vraisemblablement obligatoire tellement l’unanimité est revancharde...

Chaque jour, le rituel, le décompte des malades, des zombies et des morts. On en vient presque à serrer dans ses bras des rouleaux de papier cul en espérant que la mort nous oublie et que nos sphincters tiennent le coup jusqu’à demain.

On aplatit la courbe, on se réconforte, on se compare et on s’explique gentiment la pénurie des équipements de base. On croise les doigts en espérant que les infirmières ne disparaîtront pas avant la neige.

La compassion est délayée avec brio, l’espoir servi aux âmes sensibles comme une hostie. On tétanise en douceur, presque indifférents aux nouvelles publicités des salons funéraires...

On voit que l’aquamation est de plus en plus en vogue, peut-être lutte-t-on ainsi contre les changements climatiques... Mais, après une vie au bûcher de la fiscalité, la crémation semble une fin nettement plus logique.

Enfin bref, ces jours-ci, le Québec prie en silence chaque jour pour sa rédemption.

On lui fait parfois des réprimandes, entre un sourcil et deux sourires. On lui donne des conseils d’hygiène ou de bienséance et des informations culinaires. Le confinement devient un projet de société.

Alors, on a beau dénombrer la moitié des victimes du covid du Canada, nous avons toujours le sentiment d’être les meilleurs au monde.

Le gouvernement parle et on écoute.

Le Québec d’en haut fait son rapport à celui d’en bas dans l’espoir que l’on croira à l’égalité des chances malgré la crise...

Pourtant, et c’est très bizarre, à Québec, le Vatican de la bureaucratie, les rebuts de travaux domiciliaires ont subitement encombré les bacs d’ordures ménagères...

«Gardez vos 2x4 et vos gallons de peinture chez vous», s’est exclamé le maire Labeaume dans un extrait télé qu’on a pas revu...

Les complices et les adulateurs du national-syndicalisme étant nombreux, personne n’ose faire un lien entre télétravail et rénovation, ce serait politiquement incorrect...

- C’est plate, j'passe mon temps à faire la vaisselle...

- Bof, fais comme moi, Kéveune, finis ton sous-sol...

Ça devient donc un réflexe de regarder ailleurs.

Et de se foutre de Trump, qui l’a maintenant dans l’os d’aplomb, le virus chinois. «We’re doing fine. It’ll come and go. Like a miracle»...

On oublie que Macron disait récemment : «Allez au théâtre, sortez!»

Tandis que Trudeau, la mascotte du Chemin Roxham, refusait de refouler les touristes internationaux et les faux réfugiés.

À la télé, les bronzés en goguette arrivèrent de Rome, d’Acapulco, de New York... «On peut pas bannir tout le monde», disait l'Auburn à barbe blanche.

Plus proche de nous, n'y en avait-il pas un qui disait: «Je vais me promener les mains en l’air à Philadelphie»...

C’était qui don’ ? Son nom m’échappe...

Je paie le café à ceux qui trouveront.

Après le confinement, quand on aura fini de compter les morts.

Quand les impôts et les taxes tomberont comme de la grêle sur la tête des pauvres gens...