L’art de transformer le vieillissement en accomplissement

À celle qui signait ce matin « Le début de la fin » et qui se désolait d’être entrée à 50 ans dans la pire phase de sa vie, celle du déclin et du dépérissement, je voudrais lui éviter de perdre trop d’années à se replier sur elle-même pour se lamenter sur son sort de « désormais vieille femme », comme je l’avais fait moi-même.

Alors que comme le mien, son mari l’a quittée pour une plus jeune, elle devrait au contraire profiter du moment pour repenser sa vie et voir ce qu’elle pourrait faire pour entamer une résurrection. Rendue à 55 ans, plus jeune, plus attirante et plus dynamique que jamais selon mes proches et mes amies, je me surprends à remercier mon mari de m’avoir laissée. Qu’elle fasse donc comme moi au lieu de pleurer sur son sort. Qu’elle se mette au plus vite en mode renouveau.

Une mamie qui désormais s’apprécie telle qu’elle est

Comme je le dis souvent en conférence, prendre de l’âge n’est pas que négatif, bien au contraire. D’autant moins quand on met à contribution l’expérience et les connaissances qu’on a acquises au fil des ans, pour se laisser aller à être totalement soi, en toute connaissance de ses capacités, sans scrupules ni retenue. Mais pour y parvenir, il faut être capable de faire le ménage dans notre valise pour faciliter cette ultime partie du voyage terrestre qu’on amorce.