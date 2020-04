Le maire de L'Ancienne-Lorette, Émile Loranger, décédé subitement la nuit dernière

Le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, est mort subitement dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite de «complications cardiaques».

La Ville de L’Ancienne-Lorette a confirmé son décès, jeudi matin, dans un communiqué transmis aux médias. «C’est avec une grande tristesse et avec consternation que la Ville de L’Ancienne-Lorette a appris que M. Émile Loranger est subitement décédé».

«Maire passionné et visionnaire de L’Ancienne-Lorette depuis 1983, M. Loranger aura marqué l’histoire de L’Ancienne-Lorette ainsi que celle du Québec. Cet homme de conviction, reconnu pour ses qualités de rassembleur et de bâtisseur, a contribué de façon importante à la croissance et au dynamisme de la Ville, en la dotant d’infrastructures et de services de qualité», peut-on lire dans le communiqué.

Les drapeaux de l’hôtel de ville et près des édifices municipaux seront mis en berne. Âgé de 73 ans, le maire Loranger a présidé mardi soir, par visioconférence, sa dernière séance régulière du conseil municipal. Depuis le début de l'année, ces séances étaient particulièrement houleuses en raison de différends avec ses opposants à l’hôtel de ville.

Personnage coloré et controversé, reconnu pour son franc-parler, Émile Loranger avait fait la manchette à plusieurs reprises dans la dernière année en raison de ses agissements. Il avait notamment fait l’objet d’une suspension de 60 jours pour des entorses à l’éthique.

Le combat de sa vie

M. Loranger menait depuis plusieurs années la plus grande bataille de sa carrière politique, soit celle contre l’agglomération de Québec. Accusant la Ville de Québec de surfacturer les villes défusionnées avec leur quote-part pour les services d’agglomération, il avait d’ailleurs remporté la première manche en Cour supérieure.

Il n’aura finalement jamais assisté à la conclusion de cette affaire puisque la saga juridique se transportera devant la Cour d’appel en 2021. Malgré son âge, il n’excluait pas de solliciter un dixième mandat à la mairie, en 2021, afin de mener ce combat à terme.

Au sujet de ce combat, qui pourrait rapporter des dizaines de millions aux Lorettains, la Ville rappelle d’ailleurs dans son communiqué qu’Émile Loranger a toujours agi «dans le meilleur intérêt de ses concitoyens, qu’il plaçait toujours au cœur de ses décisions.»

Plus de détails à venir...