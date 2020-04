Le Wisconsin s'apprête à voter malgré la COVID-19

Même si les médias s’y intéressent moins en raison de l’épidémie de COVID-19, la course à l’investiture démocrate n’est pas terminée et Bernie Sanders a manifesté son intention de s’accrocher.

Certains États ont déjà reporté le vote, mais le prochain État à se prononcer, le Wisconsin, n’a toujours rien annoncé en ce sens. Même les autorités du Parti démocrate viennent de remettre la convention du parti au mois d’août.

Si nos voisins ont déjà voté pendant la guerre de Sécession ou la Seconde Guerre mondiale, l’épidémie représente un risque différent. Même l’État de New York, pourtant durement touché, n’a pas encore atteint le sommet de cas d’infection, selon les prévisions. Est-il bien sage de demander aux électeurs de se rendre aux bureaux de vote alors que, presque partout, on favorise le confinement?

Le gouverneur de l’État, Tony Evers, a décrété l'état d’urgence et adhère lui aussi à l’idée du confinement. Selon les chiffres récents, plus de 1 300 000 cas d’infection ont été relevés. Pourtant, Evers n’a pas l’intention, du moins pour l’instant, de demander que l'on reporte le vote.

La décision finale revient donc aux électeurs. Si plusieurs d’entre eux ont manifesté leur intention de voter par anticipation ou en utilisant des enveloppes, ils seront malgré tout nombreux à se déplacer mardi vers un nombre restreint de bureaux de vote.

Pour compliquer les choses, on manque de bénévoles pour maintenir le nombre habituel d’endroits où enregistrer son vote. On déplore également un manque de crayons et de gel hydroalcoolique.

Un sondage mené par Fox révèle que 51% des électeurs démocrates souhaitent que l’on reporte le moment du vote. On compte aussi un certain nombre de recours devant les tribunaux, mais, pour l’instant, aucun juge n’a tranché en faveur des partisans du report.

Qu’en pensent les deux candidats démocrates? Sanders, qui tire de l’arrière par près de 30 points, souhaite le report du vote, alors que Biden a jusqu’à maintenant insisté sur le recours à des moyens plus sécuritaires pour éviter la propagation. Il encourage le vote par courriel, par enveloppe et par anticipation.

Comme on se dirige vers une autre victoire convaincante, je ne peux m’empêcher de penser que Bernie Sanders aurait déjà dû abandonner. Il donne plus que jamais l’impression d’être égoïste et entêté. En s’accrochant, il retarde l’échéance, freine les tentatives d’unité de sa formation politique et contribue à mettre ses concitoyens en danger.

Si je reconnais sa contribution au débat politique et sa capacité à rejoindre une clientèle jeune et trop souvent démotivée, je déplore maintenant un comportement que je juge irresponsable.

Il reste encore quelques jours pour prendre la décision qui me semble la plus sage dans le contexte actuel: reporter le vote au mois de juin. Les règles du parti le permettent, moins d’électeurs seront pénalisés et, surtout, on limitera le risque d’accélérer la propagation.