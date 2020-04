Masques médicaux: «s’il vous plaît, laissez-les nous, on en a besoin», réclament les infirmières

En pleine crise de la COVID-19, la présidente de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers, Natalie Stake-Doucet, lance un cri du cœur et demande aux Québécois de rendre aux professionnels de la santé les masques médicaux qu’ils auraient en leur possession.

«En ce moment, les masques chirurgicaux, les masques de grade médical que vous avez achetés dans les pharmacies, s’il vous plaît, laissez-les nous! On en a besoin», a soutenu la représentante du Québec au sein du conseil de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, jeudi, à QUB radio.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Natalie Stake-Doucet sur QUB radio:

Reçue à l’émission Dutrizac, elle a répété, comme plusieurs autres intervenants du réseau de la santé, qu’il était impératif que le personnel médical ait accès en priorité au matériel de protection.

«Quand vous vous promenez dehors ou chez IGA, vous pouvez garder la distance de deux mètres, nous, on ne peut pas quand on fait des soins. On a vraiment besoin de cet équipement-là en ce moment. C’est crucial», a souligné l’infirmière.

Natalie Stake-Doucet demande donc à celles et ceux qui auraient notamment en leur possession des masques médicaux d’en faire don au milieu de la santé en utilisant la plateforme en ligne Donnez la protection.

«Pour pouvoir bien les isoler [les cas] et bien les soigner, il faut qu’on soit habillé correctement pour que, nous, on ne devienne pas des vecteurs de propagation du virus», a-t-elle insisté.

Rappelons que le groupe Donnez la protection a lancé un appel au public, mardi, pour que les gens qui seraient en possession de gants ou de masques médicaux dont ils n'ont pas besoin les redonnent à des hôpitaux, où il y a un risque de pénurie.

En date du 31 mars, le collectif avait déjà amassé environ 10 000 masques, dont 200 N95, et 40 visières de protection.

Quiconque souhaite faire un don peut se rendre sur la plateforme en ligne et remplir un formulaire au www.donnezlaprotection.com.