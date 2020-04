Pénurie d’équipements: l’inquiétude monte chez les ambulanciers de la Montérégie

L’inquiétude grimpe chez les ambulanciers de la Montérégie, qui craignent d’être exposés plus que jamais à la COVID-19 advenant une pénurie d’équipement de protection.

Depuis le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire au Québec, les ambulanciers de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) ont transporté à l’hôpital plus de 300 personnes soupçonnés d’être atteintes du coronavirus, dont 30 cas confirmés.

La Montérégie se situe au troisième rang des régions les plus touchées dans la province, derrière celles de Montréal et de l’Estrie.

«C’est surtout la santé de nos paramédics qui est au cœur de nos préoccupations, a indiqué la CETAM dans un communiqué. Ils entrent directement dans les maisons des gens en espérant avoir toutes les informations nécessaires à leur sécurité. Ils transportent jusqu’aux centres hospitaliers des gens inquiets, malades, et cela, confinés dans un environnement très exigu.»

Les ambulanciers disent vouloir aider les patients à tout prix, mais ils souhaitent également pouvoir bénéficier d’une protection adéquate.

«On le sait depuis le début de la crise, les inventaires d’équipements de protection individuels sont préoccupants et plus particulièrement, les masques N95, a fait savoir la CETAM. Les paramédics connaissent par cœur le protocole, mais encore faut-il qu’ils aient tout l’équipement nécessaire. Toujours autant mobilisés et dédiés, les membres paramédics de notre coopérative ne souhaitent qu’une chose: qu’ils puissent disposer des équipements de protection adéquats.»

La CETAM assure le service ambulancier auprès d’environ 700 000 personnes réparties dans 56 municipalités.