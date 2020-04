Royaume-Uni: 6 mois de prison pour avoir volé du matériel médical

La justice britannique a condamné un homme à six mois de prison pour avoir volé du matériel médical dans une ambulance à Londres et agressé un agent de sécurité, en pleine pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la police.

Samedi soir, Mark Manley, un homme de 35 ans sans domicile fixe, a dérobé un sac contenant des équipements de protection individuelle contre le Covid-19 destinés aux soignants, parmi lesquels des masques, des combinaisons médicales et du gel hydroalcoolique.

Certains articles sont désormais inutilisables en raison de leur contamination, a précisé la police.

Interpellé par des agents de sécurité, il en a agressé un et a adressé des injures racistes à un autre.

Arrêté, il a été jugé pour vol et agression et condamné lundi à six mois d’emprisonnement par le tribunal de Croydon, dans le sud de Londres.

Cet incident intervient alors que des associations représentant médecins et infirmiers se plaignent d’un manque de combinaisons médicales et de masques pour se protéger du virus.

Les forces de l’ordre ont récemment signalé d’autres incidents liés à la pandémie.

Mercredi, un homme a été condamné à six mois de prison pour avoir toussé sur un policier qui le contrôlait, après avoir affirmé être atteint par le nouveau coronavirus.

Un homme avait été inculpé pour des faits similaires la semaine dernière dans la province britannique d’Irlande du Nord, alors que des policiers s’étaient rendus chez lui, appelés pour un incident domestique.