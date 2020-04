STM: baisse d'achalandage de plus de 80 % dans les bus et métro

MONTRÉAL – La Société de transport de Montréal (STM) a constaté une diminution de 83 % de l'achalandage dans son réseau de bus le 31 mars comparativement à un jour de semaine moyen, pour un total de 139 000 déplacements.

Dans un communiqué diffusé en fin de journée jeudi, la STM affirme qu'en moyenne, quatre personnes prenaient place à bord de chacun de ses autobus mardi dernier.

Seuls 2 % des voyages effectués en autobus compteraient plus de 20 passagers, et les chauffeurs disposent désormais d'un bouton pour aviser le centre opérationnel de toute surcharge dans l'autobus pour que des renforts puissent être envoyés.

Selon les observations faites par le journal «24 Heures» et signalées par des usagers sur les réseaux sociaux, il n'est pourtant pas difficile d'observer des situations où les autobus comptent trop de passagers pour que la distance de deux mètres entre chaque personne recommandée par la Santé publique soit respectée.

Rappelons que la nouvelle offre de service mise en place lundi dernier par la STM prévoit 17 000 voyages par jours, soit une baisse de 20 % du service habituel.

Chute de 90 % dans le métro

La STM a par ailleurs répertorié 99 000 déplacements dans le métro mardi, soit une diminution de 90 % par rapport à un jour de semaine habituel.

Le transporteur indique que ses caméras disposées dans son réseau souterrain montrent que la distance entre les passagers est très souvent respectée alors que les exceptions sont bien identifiées sur la ligne orange.

En date du 1er avril, seuls 4,1 % des 340 voyages sur cette ligne étaient en surcharge, notamment entre 16 h et 17 h à partir de la station Champ-de-Mars et le matin entre les stations Lionel-Groulx et Côte-Vertu.