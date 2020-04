Surdose de Schitt’s Creek

Ça y est, j’ai craqué. Après cinq années à résister, j’ai finalement succombé à la pression en dévorant la série Schitt’s Creek en quelques jours. Et je n’ai aucun regret. Enfin, presque.

On m’a beaucoup parlé de Schitt’s Creek au cours des cinq dernières années. En fait, beaucoup relève presque de l’euphémisme tant on m’a vanté cette série canadienne. J’ai été tenté d’y jeter un œil au départ. Puis, après un moment, j’avais décidé que j’allais passer mon tour.

Pourquoi ?

Je suis toujours réticent à l’idée de m’investir dans une série qui a déjà connu plusieurs années d’antenne. La dernière fois que j’ai regardé une série « sur le tard » remonte à 2017, année où j’ai découvert le merveilleux univers de RuPaul’s Drag Race. Résultat ? J’ai dévoré huit saisons en quelques jours. Les paillettes, perruques et faux cils ont rapidement empiété sur mes heures de sommeil.

Nouvelle obsession

Je me souviens très bien de ces nuits blanches à crier et danser dans mon salon en regardant en rafale des drag queens se crêper le chignon puis se livrer à des duels de lipsync. Mes voisins en gardent également un souvenir tout aussi impérissable, quoique très probablement moins tendre.

Mais bon. Consignes de confinement et de distanciation sociale obligent, je cherchais une nouvelle obsession qui allait me forcer à rester bien sagement à la maison. J’ai donc finalement donné une chance à Schitt’s Creek. Et j’ai rapidement compris l’engouement, difficile à résumer en quelques lignes.

Car oui, on tombe presque instantanément en amour avec les Rose, une famille déclassée des hautes sphères de la société après avoir perdu son imposante fortune devant repartir à zéro en zone rurale. Mais ça va plus loin que ça. J’ai ri incroyablement fort. J’ai pleuré. Je me suis réellement attaché à ces personnages, à un point tel où je redoute la diffusion de la grande finale de la série, mardi soir.

Je refuse encore de croire que je devrai (ré)apprendre à vivre dans un monde sans Moira Rose (divine Catherine O’Hara), cette matriarche excentrique dont l’arsenal de perruques et costumes extravagants ferait rougir d’envie les Cher de ce monde. Ce personnage est (et je pèse bien mes mots) un véritable trésor national. Rien de moins.

Bref, oui, je regrette d’avoir attendu autant d’années avant de m’immiscer dans le quotidien des Rose. Mais s’il y a une chose que je regrette encore plus, c’est d’avoir enfilé les six saisons avec autant d’empressement, me gavant de cette si délicieuse comédie au point de frôler l’indigestion.

Éviter l’indigestion

Alors si vous n’avez jamais daigné vous aventurer dans les eaux de Schitt’s Creek, rendez-vous service et remédiez à la situation, et ce plus tôt que tard.

Mais de grâce, ne précipitez pas votre écoute. Oubliez les bouchées doubles. Prenez le temps de vous délecter de chaque épisode, de chaque réplique, même, à sa juste valeur.

Car au final, Schitt’s Creek est tel un grand vin. Certes, son goût sera divin si on le termine d’une seule rasade. Mais il sera encore plus savoureux si on le déguste lentement, en prenant le temps d’en savourer chaque verre, chaque gorgée.

► Après six saisons, la série Schitt’s Creek se terminera mardi soir avec la diffusion de la grande finale, à 20 h, sur les ondes de CBC.