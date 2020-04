Test pour détecter les clients fiévreux à la pharmacie

Nos journalistes vivent eux aussi toutes sortes de problèmes et de péripéties dans leur vie quotidienne. Ils nous livrent ici leurs témoignages personnels dans lesquels plusieurs de nos lecteurs se reconnaîtront.



Desservant une population âgée, ma pharmacie a pris les grands moyens pour protéger son personnel et ses clients : un test pour détecter la fièvre est fait à l’entrée du magasin.

Chaque fois que je sors faire les emplettes depuis le début de l’épidémie, un sentiment bizarre m’habite. J’échange un regard avec mon conjoint avant de quitter le domicile en direction de la pharmacie. « Je vais faire attention. »

Mais à mon arrivée au Brunet du Campanile, situé dans le secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy, un grand gaillard est posté à l’entrée du magasin.

Le robuste portier contrôle les entrées et les sorties, non sans rappeler les bars de la Grande Allée d’avant la COVID-19. Un maximum de 12 clients à la fois est toléré sur le plancher.

J’ai d’abord droit aux questions d’usage en ces temps de pandémie. Avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours ? Avez-vous des symptômes qui s’apparentent à une grippe ou un rhume ? De la toux, de la fièvre ?

« Non », je rétorque, sans savoir que les précautions prises ne s’arrêtent pas là. On m’invite à relever légèrement ma tuque pour qu’on puisse prendre ma température avec un thermomètre frontal sans contact.

36,8 degrés. C’est bon, je peux entrer... après m’être enduit les mains de Purell, que me tend gentiment le portier baraqué. Mine de rien, je me sens plus rassurée quand vient le temps d’arpenter les rayons.

« Clientèle très âgée »

Le pharmacien propriétaire sur le Campanile, Jean-François Boulanger, souligne que cette nouvelle mesure vise à protéger autant ses employés que ses clients du coronavirus.

« J’ai une clientèle très âgée, on a bien beau dire que les personnes de 70 ans devraient rester à la maison, ce qu’on observe en pharmacie, ce n’est pas le cas. Ils viennent beaucoup. »

Services pour tous

Malgré ce « filtre » à l’entrée du magasin, personne ne se verra refuser des services, insiste M. Boulanger. « On est rendu peut-être à 80 % – 85 % de nos services en livraisons. Même la personne qui aurait des symptômes s’apparentant à la COVID-19, on lui demande juste d’appeler [...]. On va mettre une note au livreur de cette commande de la laisser à la porte. »

Jusqu’ici, on peut compter sur les doigts d’une main les gens fiévreux qui ont été refoulés à l’entrée de la pharmacie.