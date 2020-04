Une crise qui portera l’empreinte de Donald Trump

L’avenir politique du président américain est désormais indissociable de la crise du coronavirus, dont il devra rendre compte des conséquences.

Les Américains, selon un mot d’esprit parfois attribué à Churchill, finissent toujours par faire la bonne chose... après avoir épuisé toutes les alternatives.

C’est ce qui a l’air d’arriver dans la crise du coronavirus, alors que les recommandations des experts semblent finalement prévaloir sur l’inaction et les louvoiements de l’administration Trump dans les premières semaines.

Déni tragique

En se donnant le crédit pour ce virage, le président Trump, comme d’habitude, construit une réalité alternative à laquelle ses partisans croient dur comme fer et qu’il s’efforce de faire avaler par suffisamment d’autres pour se maintenir au pouvoir.

C’est ce qui l’a mené, tôt dans cette crise, à refuser de prendre les mesures difficiles et impopulaires qui s’imposaient d’après ses experts.

Aujourd’hui, c’est cette même tendance au déni de la réalité qui l’amène à refuser toute responsabilité pour cette inaction qui aura des conséquences tragiques.

Le maître des illusions

Ces jours-ci, on assiste à une réécriture de l’histoire par un président qui persiste à dire que toutes ses actions passées étaient irréprochables et qui fait des communications de crise de son gouvernement un instrument d’autoglorification et de propagande électorale.

Ses féaux partisans, dont la fidélité au « Dear Leader » dépasse parfois la caricature, prétendent que tout est la faute des démocrates, qui ont « distrait » le président avec leur impeachment.

Donald Trump pousse l’art de l’illusionnisme politique jusqu’à déclarer que si les prévisions de 100 000 à 200 000 décès se réalisent, il faudra considérer cela comme une preuve de son extraordinaire succès, car l’absence totale d’action aurait au pire pu entraîner deux millions de morts ou plus.

On reconnaît son style – certains disent son génie – politique à sa capacité de concentrer toute l’atten-tion sur lui-même et de forcer les responsables politiques à chanter ses louanges pour obtenir l’aide fédérale dont ils ont cruellement besoin.

Et pourtant, il monte !

Le plus désolant, c’est que ça semble fonctionner pour Trump. La modeste hausse de son taux d’approbation n’est pourtant qu’une réaction naturelle à une situation de crise, qui s’estompera probablement avec l’accumulation des conséquences.

Tout n’ira pas nécessairement mal aux États-Unis. Donald Trump n’a pas éliminé complètement la capacité d’action du gouvernement fédéral et il y a trop de talents, de ressources et de bonne volonté dans ce grand pays pour que cette crise mène aux scénarios les plus catastrophiques qu’on puisse imaginer.

Il est pourtant clair que cette pandémie frappera les États-Unis plus durement que bien d’autres pays et que d’innombrables morts auraient pu être évitées si on avait agi au moment propice.

Il est aussi évident que cette crise portera l’empreinte de l’actuel président, qui persistera jusqu’au bout à se donner le crédit pour tout ce qui ira bien en blâmant les autres pour tout ce qui ira mal.

Il n’est même pas exclu qu’il soit réélu en novembre.

Comme disent les Américains, « Elect a clown, expect a circus » (Élisez un clown, attendez-vous à un cirque). Ils ont élu Donald Trump, alors ils ne devraient pas s’étonner que la pire épreuve qu’ils devront traverser depuis la Seconde Guerre mondiale soit gérée à son image.