7 activités originales pour une journée en famille qui sort de l'ordinaire

Offert par

Vous avez l’impression d’avoir fait le tour des activités pour vous divertir ou occuper les enfants ? Nous avons réuni tout ce qu’il faut pour organiser une journée mémorable remplie d’activités qui feront le bonheur des petits comme des grands !



1. Apprentis jardiniers

Si vous pensez que l’horticulture est compliquée, détrompez-vous ! Vous avez besoin de trois choses seulement : graines, terreau et contenants. Pour les graines, récupérez celles de votre jardin de l’an dernier ou commandez-les en ligne. Vous pouvez aussi vous faire livrer la terre. Pour les pots, réutilisez vos contenants d’épicerie, en prenant soin de bien les laver à l’eau chaude savonneuse.

Contenants d’épicerie à réutiliser pour vos semis

- Boîte d’œufs en carton : le carton est idéal, car il retient bien l'humidité tout en laissant l'eau s'écouler.

- Barquette en plastique pour les fruits : ces contenants sont pratiques, car ils sont déjà dotés de trous, parfaits pour laisser l’eau s’écouler.

Trois trucs pour réussir vos semis

- Le moment idéal pour faire la plupart des semis intérieurs de légumes et de plantes est du début mars à la fin avril.

- Les semis ont besoin de beaucoup de lumière, veillez à les placer le plus près possible d'une fenêtre, en direction sud-est.

- N’oubliez pas de les identifier! Inscrivez les noms sur des épingles à linge ou des bâtons de popsicle.

Marche à suivre en 5 étapes faciles

1) Remplissez vos contenants de terre jusqu'à un centimètre du bord et nivelez la surface en tassant doucement.

2) Distribuez les graines de façon uniforme sans trop en mettre, puis tamisez un peu de mélange pour semis au-dessus des graines.

3) Suivez les recommandations indiquées sur le sachet de semences.

4) Arrosez vos semences en faisant tremper les contenants dans l’eau pendant 15 minutes, puis couvrez-les d’un couvercle de plastique.

5) Dès que les plantules apparaissent, découvrez les contenants. Transplantez en pot quand la plante a deux feuilles.

2. Spa maison

Toute la famille prendra plaisir à préparer les différents soins maison pour cette pause détente. Côté ambiance, tamisez les lumières, faites jouer de la musique relaxante et prévoyez de la tisane ou de l’eau citronnée.

Les stations de votre spa maison

- Manucure/pédicure

- Soin du visage : un masque à l’avocat. Mélanger la chair d’un avocat avec 2 cuillères à soupe de miel. Appliquer sur le visage et laisser reposer 20 minutes avant de rincer.

- Soin capillaire: un masque à l’huile d’olive et aux œufs. Émulsionner 3 œufs avec 3 cuillères à soupe d’huile d’olive et quelques gouttes de jus de citron. Appliquer sur les cheveux en insistant sur les pointes et les parties endommagées. Recouvrir d’une serviette et laisser pénétrer 15 minutes avant de rincer et de laver.

- Soin du corps : exfoliant au sucre et à l’huile de coco. Mélanger 1 tasse de sucre avec ½ tasse d’huile de coco, 2 cuillères à thé d’huile d’amande douce et quelques gouttes de votre huile essentielle préférée (lavande, menthe poivrée, mandarine, etc.)

- Session de yoga en ligne

3. Resto à la maison

Qui a dit qu’on pouvait seulement manger des frites et des croquettes de poulet au restaurant ? Transformez-vous en serveur le temps d’une soirée pour prendre la commande des enfants et leur servir leur repas préféré ! Pour les plus vieux, attitrez-leur le rôle du serveur ! Qui sait, peut-être auront-ils droit à un pourboire ?



RECETTE DE CROQUETTE DE POULET EN CROÛTE DE QUINOA



Portions : 4 | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de quinoa cuit

60 ml (¼ tasse) de parmesan râpé

30 ml (2 c. à soupe) de persil finement haché, divisé en deux

2 ml (½ c. à thé) d’assaisonnement à l’ail

1 ml (¼ c. à thé) de sel et de poivre

500 g (1 lb) de poitrines de poulet, tranchées en 12 filets

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs

60 ml (¼ tasse) de blancs d’œufs liquides 100 % purs Compliments Balance, légèrement battus

20 ml (4 c. à thé) d’huile d'olive

125 ml (½ tasse) de yogourt grec nature sans gras

2 ml (½ c. à thé) de poudre d’ail



Préparation

1. Préchauffez le four à 230° C (450° F). Tapissez une plaque de cuisson de papier parchemin. Réservez.

2. Dans un petit bol, mélangez le quinoa, le parmesan, 15 ml (1 c. à soupe) de persil, l’assaisonnement à l’ail, le sel et le poivre. Réservez.

3. Enrobez les filets de poulet de fécule de maïs. Trempez-les dans les blancs d’œufs, puis dans le mélange de quinoa. Disposez-les en une seule couche sur la plaque de cuisson que vous avez préparée. Arrosez d’huile d’olive. Faites cuire au four 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit.

4. Pendant ce temps, préparez la trempette : mélanger le yogourt, la poudre d’ail et le reste du persil dans un petit bol. Servez les filets de poulet avec la trempette.

4. Apéro entre amis

Mettez-vous sur votre 36 et donnez rendez-vous à vos amis pour un apéro en ligne. Concoctez votre cocktail favori et composez un beau plateau avec des produits d’ici : fromages d’ici, saucissons artisanaux Pork Shop, saumon fumé des Fumoirs Gosselin. Ajoutez quelques craquelins, olives, tapenades et le tour est joué !

5. Soirée karaoké

Pour lâcher votre fou, quoi de mieux que de chanter vos chansons préférées à tue-tête ? Donnez des airs de fête à votre soirée en préparant un bar avec quelques grignotines salées et sucrées : maïs soufflé à la mexicaine, biscuits à l’érable de Madame Labriski et biscuits tout chocolat par Chocolats Favoris !



RECETTE DE MAÏS SOUFFLÉ À LA MEXICAINE



Portions : 4 | Préparation : 1 minutes | Cuisson : 4 minutes

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) de grains de maïs à éclater

5 ml (1 c. à thé) d’huile de canola

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’assaisonnement au chili

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin

1 pincée de paprika moulu

1 pincée de sel d’oignon

1 pincée de feuilles d’origan séchées

1 petit sac en papier brun



Préparation

1. Mélanger les grains de maïs avec l’huile.

2. Ajouter les épices, au choix.

3. Dans un petit sac en papier brun, verser les grains de maïs à éclater.

4. Fermer le sac en le repliant 2 fois à l’extrémité, puis l’agrafer. (Les agrafes peuvent aller au micro-ondes.)

5. Déposer le sac à l’horizontale dans le four à micro-ondes et cuire 2 minutes, jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de grains qui éclatent.

6. Camping de salon

Une des activités de prédilection des enfants est sans aucun doute la construction de cabane. Transformez votre salon en terrain de camping et érigez une cabane géante. Une fois votre construction terminée, distribuez des lampes de poche et invitez les plus grands à raconter une histoire aux plus petits. Pour nourrir vos campeurs, allez-y avec un chili con carne accompagné de croustilles de maïs et des brownies aux S’mores en guise de dessert.

RECETTE DE CHILI MEXICAIN



Portions : 2 à 4 | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 18 minutes

3 c. à soupe d’huile d’olive

227 g de champignons

454 g de veau haché

1 oignon ciselé

1 gousse d’ail hachée

24 g d’épices à chili

1 piment chipotle en sauce adobo haché

2 tasses de sauce tomate du commerce

½ tasse de bouillon de poulet ou de légumes

398 ml de fèves blanches rincées et égouttées

3 c. à soupe de coriandre fraîche hachée



Salade

1 tasse de carottes râpées finement

1 échalote verte ciselée finement

1⁄3 tasse de fromage cheddar marbré coupé en petits morceaux

½ tasse de crème sûre

1-2 c. à soupe de sauce adob



Préparation

1- Chauffer la moitié de l’huile dans une grande marmite antiadhésive. Cuire les champignons de 3 à 5 minutes ou jusqu’à belle coloration. Assaisonner. Réserver dans une assiette.

2- Dans la même marmite, chauffer le reste de l’huile. Cuire la viande de 3 à 4 minutes. Ajouter l’oignon et l’ail. Cuire 1 minute. Ajouter les épices à chili et le chipotle. Mélanger et cuire 1 minute.

3- Ajouter la sauce tomate et le bouillon. Porter à ébullition. Cuire 5 minutes.

4- Pendant ce temps, dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la salade. Réserver.

5- Dans un autre bol, mélanger la crème sûre et la sauce adobo. Réserver.

6- Ajouter les fèves blanches, les champignons cuits et la moitié de la coriandre fraîche au chili. Mélanger. Cuire de 1 à 2 minutes.

7- Servir dans un bol. Garnir de salade de carottes et accompagner de crème sûre-chipotle et du reste de la coriandre fraîche.



7. Un bar laitier

Créez un bar laitier à la maison ! Faites d’abord une sélection de différentes saveurs de crèmes glacées ou de yogourts glacés de la Laiterie Chagnon. Disposez ensuite une variété de garnitures comme des mini-bonbons, mini-guimauves, pacanes, fruits confits, morceaux de pâte à biscuit ou brownies. Vous pouvez aussi proposer du chocolat ou du caramel fondu.



Une journée en famille à la maison n’aura jamais été aussi amusante !