7 films qui font du bien

Vous connaissez l’expression feel good movie ? Ce terme a été inventé à Hollywood il y a plusieurs années pour décrire les films – souvent des comédies dramatiques ou romantiques – qui rendent heureux et qui collent un sourire sur le visage du spectateur. En cette période de confinement, un bon feel good movie peut s’avérer un remède efficace pour se remonter le moral pendant quelques heures. En voici sept à voir ou à revoir:

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Impossible de ne pas tomber sous le charme de ce merveilleux conte moderne de Jean-Pierre Jeunet qui relate l’histoire d’une jeune serveuse parisienne qui n’a qu’un but dans la vie : rendre les gens heureux. Bercé par la magnifique musique de Yann Tiersen et illuminé par le sourire bienveillant d’Audrey Tautou, ce film est un petit bijou qu’on ne se lasse pas de revoir.

La folle journée de Ferris Bueller

Un classique des années 1980, cette comédie culte du célèbre réalisateur John Hughes (Breakfast Club) mettant en vedette Matthew Broderick a marqué les esprits de toute une génération. Quel ado n’a pas déjà voulu sécher ses cours pour vivre une journée de rêve comme celle qui est racontée dans le film ?

Starbuck

Le cinéma québécois a aussi produit depuis une vingtaine d’années d’excellents feel good movies. On pense notamment à La grande séduction, mais aussi à Starbuck, comédie dramatique de Ken Scott dans laquelle Patrick Huard se glissait dans la peau d’un éternel ado de 42 ans qui apprenait du jour au lendemain qu’il était le géniteur de 533 enfants. Ce film drôle et émouvant a inspiré une version hollywoodienne (Delivery Man, réalisé par Ken Scott lui-même) et une version française intitulée Fonzy.

Intouchables

Phénomène en France lors de sa sortie en salles en 2011 (près de 20 millions d’entrées au box-office français), Intouchables revisite avec une efficacité redoutable la vieille formule du duo comique dépareillé. Inspiré d’une histoire vraie, le film relate l’amitié improbable entre Philippe (François Cluzet), milliardaire tétraplégique, et Driss (Omar Sy), un jeune délinquant de la banlieue qu’il vient d’engager comme aide à domicile. Déprimé, Philippe retrouvera le goût de vivre grâce à Driss.

Merci pour tout

Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau forment un duo irrésistible dans ce road-movie hivernal réalisé par la cinéaste Louise Archambault (Gabrielle, Il pleuvait des oiseaux). Comédie dramatique riche en rebondissements, Merci pour tout relate le périple de deux sœurs aux antipodes qui doivent se rendre aux îles de la Madeleine en voiture pour répandre les cendres de leur père qui vient de mourir d’une crise cardiaque.

Quatre mariages et un enterrement

Le charme et la finesse de l’humour british opèrent dans cette comédie romantique britannique qui a connu un immense succès au début des années 1990, propulsant du même coup Hugh Grant au rang de star internationale. Difficile aussi d’oublier le petit rôle de Rowan Atkinson (alias Mr Bean), hilarant dans le rôle d’un prêtre qui bafouille pendant un mariage.

Le jour de la marmotte

Classique indémodable depuis plus de 25 ans, Le jour de la marmotte occupe une place de choix sur la liste des films qui font du bien. Bill Murray y est plus drôle que jamais dans la peau d’un météorologue désabusé qui doit revivre constamment la même journée.